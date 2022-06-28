Düğün sezonu altınsız geçiyor!

İki yıllık aranın ardından açılan düğün sezonundaki yoğunluk kuyum alışverişlerine yansımıyor. İZTO Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli, alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşların pahalı, ağır takılardan vazgeçtiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'de yaklaşık iki yıl devam eden pandeminin ardından açılan düğün sezonu ile birlikte kuyum esnafında alışverişler istenen seviyede değil. Düğün sezonun yoğun geçtiğini ancak yoğunluğun alışverişlere yansımadığını belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli, kuyum ticaretindeki taksit sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

“İnsanlar durumu kurtarmaya çalışıyor”

Alım gücünün düştüğünü belirten Telli, “Yaklaşık 2, 5 yıllık bir pandemi sürecinin ardından gelişen bir süreç içindeyiz. Geçen yıllarda insanlar pandemi nedeniyle düğünlerini iptal etmişlerdi düğün sezonun açılmasıyla birlikte bir yoğunluk yaşanıyor. Ancak düğün sezonu yoğun geçiyor ama yapılan alışverişlerin maalesef bir karşılığı yok. İnsanların bütçeleri zayıf olduğu için oldukça sakin geçiyor. İnsanların alım güçleri oldukça düştüğü için daha pahalı, ağır takıları rahatlıkla alabilirlerken daha uygun şartlardaki ürünlere yönelerek durumu kurtarmaya çalışıyorlar. İnsanların alım güçlerindeki düşüş piyasaya bire bir yansıyor” dedi.

Daha hafif ürünler tercih ediliyor

İnsanlardaki alım gücündeki düşeşe bağlı olarak ürün tercihlerinin de değiştiğini ifade eden Telli, “Önceden daha ağır setler tercih edilirken ağır setler piyasaya sürülmüyor. İnsanlar bütçelerine göre daha hafif daha minimal ürünleri tercih ediyor. Önceden düğün takısı ziynet liraydı sonra şartlar geriledikçe ziynetler yarım altına, yarım altınlar çeyrek altına düştü. Son olarak çeyrek altın gram altına düşmüştü şimdi ise gram altından yarım altına düşüldü. Onu da düğün hediyesi olarak alamayan vatandaşlar nakit takıyor. Çoğunlukla günümüzde gram altınla yarım altın tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Yatırım yapmak için uygun zaman

Altın fiyatlarında bir düşüş beklemediğini de belirten Telli, “Altın fiyatlarının düşüşten ziyade daha da yukarı çıkacağını düşünüyoruz. İnsanlar yatırım yapmak istiyorlarsa bu fiyatlardan da altın alınabilir. Yatırım yapacaklar için bence şimdi altın alma zamanı, yatırım yapacaklar için uygun bir zaman” diye konuştu.

Kuyumcu taksit sınırının aşmak istiyor

Kuyum sektörünün ve vatandaşların kolaylıkla alım yapabilmesi için taksit sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Telli, “Kuyum ticaretinden taksit sayısının 3’ten en az 6’ya ya da 8 çıkarılması gerekiyor. Böylelikle hem tüketici hem de bizler kuyum esnafı olarak rahatlayabilelim, daha kolay satış yapabilelim. İnsanlar tıkanmış vaziyette daha rahat rahat alışveriş yapamıyorlar. Devletimiz tüketimi kısmak maksadıyla taksit sayısını sınırlı tutuyor ama halk da işini görmek istiyor. Bizler de o halkın bir parçası olan kuyum esnafı olarak elimizdeki malı rahatlıkla satabilmek ve geçimimizi sağlamak istiyoruz. İnsanların ödeme kolaylığının arttırılmasını istiyoruz. Üç taksit sayısının bir ana evvel arttırılması lazım. Aynı zamanda altın bir tüketim aracı değil bir yatırım aracı. Gelecekte ekonomiye dönecek her alışveriş bir yatırımdır. Altın böyle bir şey. Destek kredileriyle alınan evlerin 30-40 sene ömrü var, yıkılıyor enkaz oluyor. Alınan arabalar belirli bir süre sonra hurda oluyor ama altın milyonlarca yıl duruyor. En iyi yatırım araçların birisi altın bu nedenle devletin bu alanı gözetmesi lazım ki bir de bu krizi aşabilelim” ifadelerini kullandı.