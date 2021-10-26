Dün zam gelen benzine, yarın bir zam daha gelecek!

Dün 44 kuruş zamlanan benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş daha zam kararı alındı.

TL’nin dolar karşısında sert değer kaybı, akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren litre fiyatı 44 kuruş zamlanan benzine bir zam kararı daha alındı.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 28 kuruş zamlanacak.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,68 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 8,78 TL'ye yükselmiş olacak.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

İKİ GÜNDE 72 KURUŞ ZAMLANDI

Böylece benzinin litre fiyatı son iki günde 72 kuruş zamlanmış oldu.

Benzine 16 Ekim’de de 14 kuruş zam gelmişti. Böylece son 10 günde toplam benzin zammı 86 kuruş oldu.