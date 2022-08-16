Dün zam iptal edilmişti, bugün ise motorine yine zam bekleniyor!

Motorine bugün 1 lira 26 kuruşluk bir zam yapılacaktı. Ancak brent petrol fiyatındaki düşüş nedeni ile zam geri çekildi. Bugün ise yine motorine zam haberi geldi. Alınan bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorine 79 kuruş zam bekleniyor



Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam iptal edilmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.