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Dün zam iptal edilmişti, bugün ise motorine yine zam bekleniyor!

Dün zam iptal edilmişti, bugün ise motorine yine zam bekleniyor!
16 Ağustos 2022 Salı 09:42

Motorine bugün 1 lira 26 kuruşluk bir zam yapılacaktı. Ancak brent petrol fiyatındaki düşüş nedeni ile zam geri çekildi. Bugün ise yine motorine zam haberi geldi. Alınan bilgiye göre yarından geçerli olmak üzere motorine 79 kuruş zam bekleniyor


Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam iptal edilmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Etiketler; #motorin #motorin zammı #zam #petrol
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