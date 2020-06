Dünya Genelindeki Elektrik Fiyatları

Ülkemizde ve dünyadaki bir çok ülkede cep yakan elektrik faturaları bulunuyor.

Ülke ekonomisi ve nüfus yoğunluğu ile de doğru orantılı olarak belirlenen elektrik fiyatları her yıl belli oranlarda yapılan zamlarla değişiyor. Türkiye’deki asgari ücret ve zorlu yaşam koşulları sebebiyle her yıl binlerce ev sahibi ödeyemediği elektrik faturalarıyla boğuşmak durumunda kalıyor. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından belirlenen bu ücretlere enerji ücreti, çevresel faktörler, yakıt maliyet ücretleri ve vergiler de eklenerek faturalara yansıtılıyor. Dünya genelinde ülkelerin elektrik ücretlerine bakıldığında, her kWh için elektrik fiyatının ortalama 0,14 dolar olduğu görülmüştür.

Peki ama ülkemizde elektriğe ödediğimiz ücretler dünya geneli ile kıyaslandığında gerçekten de pahalı mı? Birçok Avrupa ve ve Afrika ülkelerinin kıyaslandığı aşağıdaki liste 2019 datalarına dayanarak hazırlanmıştır. Değerlere bakıldığında, Türkiye’deki ev sahiplerinin ödedikleri elektrik kWh tutarı nı ve bu tutarın dünyadaki ülkelere göre ne seviyede olduğunu görebilirsiniz.

Elektrik Fiyatları (2019)

(kWh, Amerikan Doları)

İran: 0.01

Libya: 0.01

Irak: 0.03

Mısır: 0.03

Katar: 0.03

Kuveyt: 0.03

Cezayir: 0.04

Azerbaycan: 0.04

Ukrayna: 0.05

Suudi Arabistan: 0.05

Bangladeş: 0.06

Rusya: 0.06

Paraguay: 0.06

Malezya: 0.06

Tunus: 0.07

Belarus: 0.07

Nijerya: 0.07

Meksika: 0.08

Çin: 0.08

Hindistan: 0.08

Sri Lanka: 0.08

Vietnam: 0.08

Türkiye: 0.09

Kuzey Kore: 0.09

Sırbistan: 0.09

Bosna Hersek: 0.10

Kanada: 0.11

Macaristan: 0.12

Tayland: 0.12

Marakeş: 0.12

Norveç: 0.12

Bulgaristan: 0.13

İzlanda: 0.13

Litvanya: 0.15

Amerika Birleşik Devletleri: 0.15

Hırvatistan: 0.15

Israil: 0.17

Polonya: 0.18

Finlandiya: 0.19

Slovakya: 0.19

İsviçre: 0.22

Avusturya: 0.23

İngiltere: 0.24

İspanya: 0.24

Hollanda: 0.25

İtalya: 0.27

İrlanda: 0.28

Japonya: 0.28

Portekiz: 0.30

Belçika: 0.31

Danimarka: 0.32

Almanya: 0.36

Bermuda: 0.41