Dünya, rüzgara 5,5 trilyon $ harcayacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım, "Dünya, 2040'a kadar rüzgara 5,5 trilyon dolar, güneşe ise 4,5 trilyon dolar harcayacak. Yeşil enerji ve iklime olan etkisini düşündüğümüz kadar bu işin akçeli tarafını da görmeliyiz" dedi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, "Dünya, 2040'a kadar rüzgara 5,5 trilyon dolar, güneşe ise 4,5 trilyon dolar harcayacak. Yeşil enerji ve iklime olan etkisini düşündüğümüz kadar bu işin akçeli tarafını da görmeliyiz." dedi. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında İzmir'de düzenlenen Enerji Sohbetleri'nin ikincisi Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan TÜREB Başkanı Yıldırım, İzmir'in, rüzgarın başkenti olduğunu söyledi. İzmir'in son 15 yılda rüzgar sektörüne önemli yatırımlar yaptığını hatırlatan Yıldırım, kentin bu anlamda zirvede yer aldığına işaret etti.

Doğalgazın önüne geçecek

Türkiye'nin rüzgardaki mevcut durumunu bir adım öteye taşıması gerektiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: Biz şunu gördük, biz santral kurabiliyoruz. 8 bin megavatı kuran 50 bin megavatı da kurar. Bunun için gerekli olan ekosistem, bilgi birikimi ve uzman kişilere sahibiz. Bundan sonra bu işin sanayisini nereye getireceğimizi düşünmeliyiz. Rüzgar ve güneş enerjileri konusunda geçtiğimiz 20 yıl ile gelecek 40 yılı karşılaştırdığımızda görüyoruz ki hala emekleme aşamasındayız. İkisinde de maliyetler ciddi şekilde düşüyor. Güneş ve rüzgar enerjisi kömür ile doğalgazın çok net bir şekilde önüne geçecek. Dünya, 2040'a kadar rüzgara 5,5 trilyon dolar, güneşe ise 4,5 trilyon dolar harcayacak. Yeşil enerji ve iklime olan etkisini düşündüğümüz kadar bu işin akçeli tarafını da görmeliyiz.

Dışa bağımlılığa dikkat

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez de Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinde enerji temininin çok zaruri bir hal aldığını vurguladı. Enerji kaynaklarının temininde dışa bağımlılığa dikkati çeken Dönmez, "Ülkemiz her ne kadar yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde atmakta olduğu adımlarla bu bağımlılığı azaltmayı hedeflese de enerjiyi verimli kullanmadığımız ve yenilenebilir enerjiden faydalanma hedeflerimizi artırmadığımız müddetçe, ülkemiz dışa bağımlı bir yapı sürdürmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de farkındalık var

Yıldırım, enerji sektöründeki sanayinin gelişiminin de çok önemli olduğunu vurguladı. Rüzgar türbininde 8 binin üzerinde parça olduğuna işaret eden Yıldırım, "Her birinde bir inovasyon yapmanız gerekiyor. Bu birçok firmaya gereksinim duymak demek. Danimarka bunu başarabildiği için rüzgar enerjisinde bir numara. İzmir'de bu anlamda farkındalık var ve baktığımızda uluslararası tedarik zincirinin bir parçası olmuş durumda. Bundan sonra bir oyun planı yazmak İzmir için çok daha kolay." dedi. İzmir'e ofis açmayı düşündüklerini dile getiren Yıldırım, bundan sonra bu işin sanayi tarafına da yöneleceklerini belirtti.