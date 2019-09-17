Dünya Standartlarında Ürünler

1979 yılından beri sektörde medikal ürünlerin üretim adresi olan Labor Tekstil ilerleyen zamanlarda dünya markası olma yolunda CE ve ISO belgeleri alarak yoluna devam etmiş son teknolojileri de bünyesine katarak daha çok üretim yaparak günümüzde de ayakta kalmayı başarmıştır.

İnternet üzerinden sunduğu imkanlarla ürünlerini her mecraya ulaştırmayı başarmış olan firma sektörün lideri Labor Tekstil olarak başarılarını tescillemiştir.

Ürünlerinde kullandığı birinci kalite malzeme ile müşteri memnuniyeti sağlayan firma terlik, ameliyat önlükleri ve örtüleri, doktor, hemşire ve diğer laboratuvar ürünlerini üretiyor.

Üst Forma

Firmanın ana amacı laboratuvar ortamı ve yoğun çalışma ortamında çalışmalardan verim alabilmek için rahatlığı ön planda tutan dış giyim eşyaları üretmek olup bu ürünler arasında modern zaman çizgilerini de ürünlerine yansıtmaktır. Klasik iş önlükleri içerisinde yer alan beyaz renk veya tek renk önlüklerle birlikte desenli tek üst forma modellerini de piyasaya katan firma bu modelleri ile de beğeni toplamaktadır. Her bedene uygun üretilen bu desenli üst formalardan da almak için sitenin online alışveriş hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sabo Terlik

İlk üretildiğinde genellikle sağlık sektörü çalışanlarının ayağında görülen sabo terlikler zaman içerisinde rahatlık ve konfor sağlaması ayrıca her ayağı kavrayacak bir yapıda olması ve terliğin özelliği olarak üst kısmında ayağa nefes aldıran deliklerden oluşması bu terliği her kesin kullanmasına yol açmıştır. Sabo terlikleri artık hem çalışanların hem de rahatlığına düşkün olanların ayağında görmek mümkün. Firma antialerjenik hakiki deri sabo terlik üretimi de yapıyor.

Firma hakkında ve ürünleri hakkında daha geniş bilgiye ulaşmak ve bu ürünlerden almak isteyenleri için https//www.labortekstil.com.tr adresinden 7/24 ulaşım imkanı sunuluyor.