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“Dünyanın her yerinde Türk mermeri var”

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ile düzenlenen “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti” toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, dünyanın her yerinde Türk mermerinin olduğunu ifade ederek doğal taş sektörünün 184 ülkeye 1 milyar dolarlık ihracat yaptığını söyledi

“Dünyanın her yerinde Türk mermeri var”
15 Şubat 2021 Pazartesi 13:02

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle 15-18 Şubat 2021 tarihlerinde işlenmiş ürün ithalatının önemli merkezlerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğal taş Ticaret Heyeti” düzenliyor. Düzenlenen toplantının açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ve doğal taş ihracatçıları katıldı.

Kovid-19 Pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, doğal taş ihracatında çok büyük bir başarı yakalandığını belirterek “İşlenmiş doğal taş ihracatımız yüzde 7 artarak 1 milyar doları buldu, biz bunu artırdık. Pazar çeşitlendirmesi yapmamızın önemi ortaya koyuldu. Orta Doğu ülkeleri önümüzdeki senelerin parlayan yıldızları” dedi. Dünyanın her yerinde Türk mermerinin olduğunu ifade eden Turagay, doğal taş sektörünün 184 ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

“Ortadoğu pazarında hedeflerimiz yüksek”


Doğal taş sektörünün yüksek istihdama ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı verdiğini dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle ise “2019’da, dünyada en çok doğal taş ihracatı gerçekleştiren 4.ülke olan ülkemiz, küresel doğal taş ihracatından yüzde 3,8 pay almıştı. Bu payın 2020’de, yüzde 4’ün üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 2020’de en çok işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz üç ülke sırasıyla, ABD, Suudi Arabistan ve İsrail oldu. 2020’de işlenmiş doğal taş ihracatımız, ABD’ye yüzde 14, Suudi Arabistan’a ise yüzde 11 arttı” dedi. Ortadoğu ülkelerine ihracatın 2020 yılında yüzde 11’lik düşüşle 31,3 milyar dolar olduğunu aktaran Gülle, “Suudi Arabistan’a ihracatta yaşadığımız problemlerin de hızla çözülmesi adına, üst düzeyde birçok adım atıldı; İnanıyoruz ki, yakın zamanda bölgeye ihracatımız eski rakamlarının dahi üzerine çıkacaktır. Bu denli köklü ilişkilerimizin ve coğrafi yakınlığımızın olduğu Ortadoğu pazarında hedeflerimiz yüksek” ifadelerini kullandı.

Üretime ve ihracat devam edecekler

Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi doğal taş ihracatçılarının 2020 yılında 582 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla Türkiye'de doğal taş ihracatının lideri olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Egeli doğal taş ihracatçılarının 426 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ihracatıyla da başarılarını taçlandırdığını söyledi. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Pandemi’de durmadığını ifade eden Eskinazi, “2020 yılında sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri en çok mesai harcadığımız konuların başında geldi. 2021 yılında da Ege İhracatçı Birlikleri olarak sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri yoğun mesai harcayacağımız başlıklar olacak. Kovid-19 virüsünün aşısının bulunmuş olması nedeniyle 2021 yılında umutlarla girdik. Dünya mal ticaretinde yüzde 8-9 büyüme beklentisi de bu umutlarımızı arttırıyor. Döviz kurlarının son 3 ayda yüzde 18 erimesi ihracatçılarımızda büyük kaygılara yol açsa da üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

19 doğal taş ihracatçısı buluşacak


Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak Pandemi döneminde dijital pazarlama çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade etti. Kaya, sektörün ve ihracatın içerisinden geçtiği zorlu dönemde doğal taş ihracatının devamlılığını sağlamak için Ortadoğu Ülkeleri Sanal Ticaret Heyeti’nin Katar Bahreyn, BAE, Kuveyt ve Umman’dan alıcılarla 19 doğal taş ihracatçısını buluşturacağını söyledi.

Etiketler; #maden #doğal taş #ege ihracatçı
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