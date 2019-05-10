Dünyanın tekstil merkezi oluyoruz

Türkiye'nin ihracat ve istihdamda lokomotif sektörleri tekstil ve hazır giyim sektörlerinin geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Bağcı, Türkiye'nin dünyanın tekstil merkezi konumunda olduğunu dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen, Mesleki Gelişim Akademisi eğitimleri kapsamında rehber öğretmenlere seslenen Bağcı, "Tekstil hazır giyim öyle açık bir pazar ki dünyanın en büyüğü olabiliriz. Katma değerli üretim yapmak lazım. Markalaşmak lazım. Bu sektör çok daha büyüyecek. Bu ülkedeki merdiven altı imajı yok oldu. Sektörümüzde tekstil mühendisi ve ara elamana değil aranan elamana ihtiyacımız var" dedi.

2000'li yılları kaçırdık

Türkiye'nin 2000'li yıllarda yurtdışından gelen düşük faizli kredilerle doğru yatırımlar yapmadığı için bugün ekonomik kriz yaşadığına işaret eden Bağcı şöyle devam etti; "Türkiye'nin bugün turizme, tarıma ve tekstil sektörlerine yatırım yapması gerekiyor. Tekstil ve hazırgiyim sektörlerimizde fabrikalarımızı inovatif yatırımlarla büyüttük, sektörde müthiş AR-GE ve Tasarım merkezlerimiz var, Endüstri 4.0'ı tekstilde uyguluyoruz. Dünya'nın tekstil merkeziyiz bunu perçinleyebiliriz. Sektörün yabancı dil bilen Tekstil Mühendislerine ihtiyacı var. Yüksek Öğretim Kurumu ile protokol yaptık. Üniversite sınavında ilk 20 binde yer alan üniversite öğrencileri tekstil mühendisliğini tercih ettiği takdirde asgari ücret kadar burs alacak. İlk 20 bin ile 50 bin arasındaki öğrenciler ise; asgari ücretin yüzde 70'i tutarında, ilk 50 bin ile 80 bin arasındakiler ise; asgari ücretin yarısı oranında burs alabilecek. Rehber öğretmenlerimizden beklentimiz gençleri tekstil mühendisliğine yönlendirmeleri."