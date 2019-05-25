Küreselleşen dünyada ülkelerin serbest piyasaları içinde ticaret eski dönemlere göre daha rekabetçi ve daha zor hale geldi.

Artık ticari sınırlar yok, rakip sayısı ise oldukça çok. 90’ların ikinci yarısında başlayan AVM furyası, küçük esnaf sınıfı ortadan kaldırırken, 2000’lerin başından itibaren ülkemizde her geçen gün daha da ön plana çıkan e-ticaret, AVM’lerin sonunu getirecek.

İnternet’in ülkemiz ile dünyada toplumun her tabakasına günden güne tesiri başta sosyal medya ile paylaşım siteleri üzerinden gelişti. Arzu edilen ilk basamaklardan olan e-ticaret ile bir adım daha ilerledi. Henüz akıllı telefonlar yoktu. Facebook, Twitter, Instagram yoktu. Türkiye’de e-ticaret sistem sağlayıcısı adına bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirket vardı. Biz vardık. Şimdi arama motorlarına e-ticaret veya e-ticaret sistemi yazdığınızda gördüğünüz şirketleri o zaman göremezdiniz. Çünkü yoktular.

2010’dan itibaren ülkemizde gelişen ödeme altyapıları ve sisteme uyum sağlayacak lojistik sektörü ile geçen süre içinde Türkiye’de e-ticaret hacim olarak dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi.

Son yıllarda dünya genelinde ve bölgesel bazda döviz hareketleri nedeniyle başlayan ekonomik durgunluk ve kriz boyutuna varan ekonomik istikrarsızlık mal ve hizmet ticaretini büyük sekteye uğrattı. Özellikle ticaret yapanların ve ek gelir elde etmek isteyenlerin e-ticaret güçlü bir seçenek olarak bir anlamda kurtarıcısı oldu.

Ekonomik istikrarsızlık yaşadığımız bu dönemde birçok girişimci ve ticaret ile uğraşanlar, e-ticaret ile daha az maliyetle çok daha geniş bir pazara yani tüm ülkeye ve hatta dünyaya mal ve hizmetlerini sunmak, daha az maliyet=daha fazla kar teorisinden hareketle daha fazla kazanmaya yönelmek için e-ticarete yöneldi.

Kriz olsa da satın alım durmaz. Birileri muhakkak bir şeyler satın alacaktır. İşte bu daralan piyasa durumlarında tüketiciye ulaşabilmek e-ticaret ile daha kolay mümkün olacaktır.

2004 yılından bu yana, Türkiye’de e-ticaretin emekleme döneminden bugüne sektörün içinde yer alarak başta küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanıcılarına tüm Türkiye’de ürün ve hizmet satışı yapabilme imkanı sağlayan PlatinMarket 15 yıllık sektörel ve ticari deneyimi ile sertifikalı uzman ekibi ile ülkemizde Google Cloud altyapısını kullanan ilk ve tek e-ticaret yazılımı ile tüm ödeme altyapıları ve lojistik birimlerle uyumluluğu ile Google Premier Partner olarak e-ticaretin ülkemizdeki lider sistem sağlayıcılarından biri olmuştur.

PlatinMarket E-Ticaret Sistemleri Genel Müdürü Fatih BALKAN yapılan söyleşide şunları ifade etti. “Ekonomik durgunluğa rağmen Ramazan ayında e-ticaret ile ürün/hizmet satışlarının geçen yılın Ramazan ayına göre %50 oranında artması e-ticaret yapan müşterilerimiz için umut vaat etmektedir. Türkiye pazarında belirli hedeflere ulaşan kullanıcılarımız yakında çıkacak olan e-ihracat sistemlerimiz ile Türkiye’de ticaret yapar gibi tüm dünyaya ürün/hizmet satışını gerçekleştirebilecekler.”