Günümüzde normal perakende ticaretin yüzde yirmiye yakın bir bölümün e-ticaret oluşturuyor.

İnternetten hem bir şeyler satın almak hem de bir şeyler satmak bu kadar popülerken, internetten satış fırsatlarını kaçırmak işletmeler için maddi anlamda büyük kayıplar yaratabilir. Ufak bir mağazada satış yapıyor olsanız bile ürünlerinizi bütün dünyaya pazarlama imkanı veren interneti aktif bir şekilde kullanmak satışlarınızın ciddi anlamda artış göstermesini sağlayabilir.

E-ticaret sitesi kurarak internetten satışa başlamak istiyorsanız sizler için mini rehber niteliği taşıyan bu yazıyı hazırladık. Yazımızda hangi yazılımları ve yöntemleri kullanarak internetten sorunsuz satış yapabileceğinizi ve bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiğini bulabileceksiniz.

E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

İnternetten satış yapmak için birçok farklı yazılım kullanılabilmektedir. Bir e-ticaret yazılımı değerlendirilirken mobil uyumluluğu, SEO uyumlu olup olmadığı, güvenli ticaret için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, yazılımın kargo şirketleri ile entegrasyonu, yönetim paneli gibi birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Bu özelliklerle birlikte kişilerin bütçeleri de göz önünde bulundurularak doğru yazılım seçilebilir.

E-ticaret yapan şirketlerin kullandığı yazılımlar incelendiğinde tercih edilen yazılımların öncelikle bütçeyle alakalı olduğu görülmektedir. Tercih edilen yazılım bütçeyi doğrudan etkilediği için KOBİ niteliğindeki ufak şirketler ile büyük şirketlerin seçtiği yazılımlar farklılık göstermektedir.

Açık Kaynak Kodlu E-Ticaret Yazılımları

Ücretsiz olarak piyasada bulunan dünyaca ünlü WooCommerce, Opencart, Magento gibi yazılımlar, açık kaynak kodlu e-ticaret yazılımlarıdır. Bu yazılımlar her ne kadar ücretsiz olarak piyasaya sürülse de yazılımların sizin ihtiyaçlarınızla entegrasyonu ciddi anlamda bütçe gerektirebilir. Bu yazılımların hostinglerini kullanıcılar kendileri sağlamak zorunda oldukları için, kullanıcıların teknik bilgi sahibi olması ve bu alana yüklü yatırımlar yapması gerekebilir.

Ayrıca ücretsiz olarak kullanıma sunulan eticaret yazılımlarının ücretli eklentiler gerektirdiği görülmektedir. Bu tür yazılımlardan sorunsuz yararlanmak için çoğu zaman kullanıcıların yüksek eklenti bütçeleri ayırması gerekir. Bu nedenle eğer sitenizde bu tür yazılımları kullanacaksanız eklenti bütçesi ayırmanız gerekebilir.

Özel Yazılım E-Ticaret

E-ticaret yazılımı seçenekleri arasındaki en pahalı seçenek, özel bir yazılım ile internetten satış yapmaktır. Bu yazılımı, yazılım firmalarına genellikle 10.000 TL'den başlayan ücretlerle yaptırabilirsiniz. Bu rakamlar minimum olup, bütçenizi 6 rakama kadar çıkarmanız gerekebilir. Bu fiyatlar temel yazılımlar için geçerli olup, istediğiniz özelliklere göre yazılım ücreti artacaktır.

Eğer özel yazılım yaptırmaya karar verirseniz, yazılımın meydana geleceği süre boyunca zaman kaybedeceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Bu tür yazılımlar en az birkaç ayda tamamlandığı için, bu süreç boyunca zaman kaybetmeniz söz konusu olabilir. Hiç zaman kaybetmeden, uygun fiyatlarla e-ticaret yapmak için hazır yazılımlara yönelebilirsiniz. Bu tür yazılımlar, uygun fiyatlarla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yazılımlardır. Bu alanda tecrübeli ve başarılı bir ekibin yarattığı hazır yazılım, teknik bilgisi zayıf kişiler için çok iyi bir seçenek olabilir.

Hazır E-Ticaret Paketleri

Hazır e-ticaret paketleri profesyonel bir ekip tarafından yaratılmışsa çok verimli olabilmektedir. Mobil uyumlu, kolay kullanım arayüzü olan sistemler işinizi çok fazla kolaylaştıracaktır. Bu sistemler, hosting desteği ve teknik yardım garantisi ile satıldığı için süreç boyunca hiçbir ekstra masraf yapmanız gerekmez. Örneğin açık kaynak kodlu kendi yazılımınızı kullanırken sitenize yüksek ziyaretçi çekmeniz durumunda hosting masrafınız katlanabilir, ancak hazır paketler size çok uygun fiyatlarla birçok özellikten yararlanmanızı sağlar ve sınırsız trafik garantisi verir. Sitenize ne kadar trafik yani potansiyel müşteri çekerseniz çekin bir sorun yaşamazsınız ve sorun yaşamanız durumunda uzman teknik ekipten yardım alarak sorununuzu hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.



