EBSO'da seçim öncesi son toplandı

EBSO 2018-2022 dönemi son meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Seçim sürecine giriyoruz. Onun için birbirimizi kırmaya, çeşitli sözler vermeye ve bazı taahhütlerde bulunulması bizleri üzüyor. Benim için en önemli şey EBSO kurumunun zarar görmemesidir” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Seçim sürecine giriyoruz. Seçimler olup bitecek ama İzmir o kadar büyük değil. Herkesin hayatı bir yerde kesişiyor. Onun için birbirimizi kırmaya, çeşitli sözler vermeye ve bazı taahhütlerde bulunulması bizleri üzüyor. Benim için en önemli şey EBSO kurumunun zarar görmemesidir. Kimseyi taahhüt altında bulunmadan herkes yol haritasını çizmelidir. Ben de büyüklerimden öyle gördüm” dedi.

“İzmir’de güzel şeyler oluyor”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Mustafa Karabağlı’ya destek veren Cenk Karace’nin geçtiğimiz hafta Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tolkar firmasının yeni tesisini açılışına yönelik de değerlendirmelerden bulunan Yorgancılar, “İzmir’de güzel şeyler oluyor. Bunlardan biri de Tolkar’ın yeni tesisi. Ben davet edilmediğim için katılmadım ama yine de tesisin İzmir’de olmasından dolayı kendilerine başarılı bir üretim süreci diliyorum” ifadelerini kullandı.

Esen veda etti

Geçtiğimiz ayki meclis toplantısında yeni dönemde aday olmayacağını açıklayan EBSO Meclis Başkanı Salih Esen de dönemin son meclis toplantısında geride kalan 4 yılın değerlendirmesini yaptı. 2018-2022 dönemindeki Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Esen, “Son 2 dönemdeki karnemizin iyi olduğunu düşünüyorum” dedi. 1981 yılından itibaren EBSO bünyesinde farklı görevlerde bulunduğunu açıklayan Salih Esen, “1992 yılında başlayan Meclis üyeliğimi 30 yıldır gerçekleştirmiş oldum. Son 8 yıldır da Meclis Başkanlığı görevini gurur ve memnuniyetle yaptım. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm EBSO çalışanlarımıza destekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Önemli aşamaya geldik”

Ekim ayındaki seçimlerde başkanlık için Ender Yorgancılar ile yarışacak olan meclis üyesi Mustafa Karabağlı ise “Çip yatırımlarının kentimizde yapılmasını dile getirdiğimizden bu yana konu her ortamda gündeme gelerek konuşuldu. Sanayicilerimiz de buna her türlü katkı koymaya hazır olduğunu söyledi. Benzer şekilde yazılımcı, kodlamacı yetiştirmeyi hedefleyen Ekol 42 sisteminin de hayata geçirilmesinde yer konusunda önemli bir aşamaya geldik. Bunun da önümüzdeki süreçte müjdesini vermeyi diliyorum” diye konuştu.

İzmir’de işbirliğinin ve ortaklıkların da artması gerektiğini açıklayan Karabağlı, “Bizim ortak girişim sermayesi kurmamız gerekir çünkü küçük sermaye gün geçtikçe daha da küçülürken büyük sermayeler ise daha da büyüyor. Bunun için ortak hareket etmeli ve ortak satın almalarda bulunmalıyız. Ortak enerji, lojistik temini ve finans kaynağı yaratılması konusunda EBSO güç birliği oluşturmalıyız” dedi.