EBSO'da seçimi kazanan isim belli oldu

EBSO 2022-2026 dönemi seçimleri tamamlandı. Üç dönemdir EBSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ender Yorgancılar, yeniden seçildi. Yorgancılar, sandıkların kurulmasına dakikalar kala adaylıktan çekilen Mustafa Karabağlı’nın korku ve baskı iddialarını EBSO üyelerine hakaret olarak değerlendirdi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2022-2026 dönemi seçimleri tamamladı. Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleşen komite ve meclis üyeleri seçiminin ardından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi. Yapılan seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ender Yorgancılar ve Mustafa Karabağlı da komitelerinden yeniden seçilerek EBSO meclis üyesi olmaya hak kazanmıştı. Sandıkların kurulmasına dakikalar kala Mustafa Karabağlı, mevcut düzeninin bozulmaması noktasında yaratılan korku ve kurgulanan baskı senaryolarının da farkında olduğunu belirterek adaylıktan çekildi. Tek listenin olduğu seçimlerde üç dönemdir EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Ender Yorgancılar, dördüncü kez yönetim kurulu başkanı seçilerek güven tazeledi. 109 meclis üyesinden 105’in oy kullandığı seçimlerde Yorgancılar, 103 oy aldı.

“Çekileceğini tahmin etmiyordum”

İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, Karabağlı’nın başkan adaylığından çekilmesi hakkında, “Seçime tek liste halinde gitmek durumunda kaldık. Ben Karabağlı’nın bu seçimden çekileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü başından beri bu çalışmaların içindeydi. Tabii kendi takdiri… Bana görev veren, güven gösteren tüm üyelere teşekkür ederim” değerlendirmelerinde bulundu.

“Yarış sandıkta biter”

Karabağlı’nın meclis üyelerine baskı yapıldığı yönündeki iddialarını değerlendiren Yorgancılar, “İzmir, Cumhuriyetin ve hoşgörünün merkezi. Baskıyla iş yapan bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. Hele bizim sanayi odası üyelerine yapılan en büyük hakarettir bu… Anlamış değilim. Üyelerin de çok büyük bir tepkisi oldu. Kim kimi baskısı altına alabilir ki! Neticede perdenin arkasına giriyorsunuz ve hür iradenizle oy kullanıyorsunuz. Size burada kim baskı yapabilir? Kimin kiminle iş ilişkisi olur, kimin kime borcu vardır, kim kiminle sıkıntı içiresindedir ki baskı altında kalsın. Baskı nedir! Bizim sanayi odası üyelerine yapılabilecek en kötü bir tanımlamadır. Hiçbir zaman böyle bir baskı olmadı, olamaz da! Netice itibariyle bu bir yarıştır. Biri kazanır biri kaybeder. Dönüşüm ve değişim sloganıyla çıktılar. Demek ki üyeler dönüşüm ve değişim değil, güven ve tecrübe istediler. O tecrübeyle güvende de beni ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımı gösterdiler. Baskı gibi bir durumu kabul etmek söz konusu değil. Sanayi Odası’ndaki geçmiş süreme bakarsanız hiçbir dönemde hiçbir üyeyle baskıcı bir düzenin olmadığını görürsünüz. Ben bu yarışın demokrat bir şekilde olmasını istedim. Sayın Karabağlı’nın listesinden başka aday liste çıkma talebi geldiğinde ben ‘Çıkarmayın’ dedim. Çünkü teamüllerimizde başkanın olduğu listeden başka bir aday çıkmaz. Bu yarış sandıkta biter. Sandık burası Ama benim grubuma, Pazar günü akşam bir rakip çıktı. Baskıyı kim yaptı?” açıklamalarında bulundu.

“Hayatımızda değişen bir şey olmadı”

Yeni döneme ilişkin mesaj veren Yorgancılar, “Biz yarın sabah nereden başlayacağımızı biliyoruz. Yönetim Kurulu’nda kendi aramızda bir görev dağılımı yapacağız. Bu görev dağılımı sonucunda gerek İzmir’de gerekse Ankara’da devam eden projelerimizle ve onların çözümüyle ilgili faaliyetlere devam edeceğiz. Bizim hayatımızda değişen bir şey olmadı. Ben yarın sabah nereden başlayacağımı biliyorum” diye konuştu.

“Bina yapımına bir an önce başlayıp bitiririz”

Hayata geçirilecek EBSO binası hakkında bilgi veren Yorgancılar, “Bugünden sonraki yapacağımız ilk mecliste, bina konusu ile ilgili daha önceki meclisin almış olduğu kararlar, aramıza yeni katılan meclis üyelerine de anlatıp, binanın son durumu hakkında bilgilendirip İzmir’deki bina ile ilgili yapılacak çalışmaları dile getireceğiz. Projeleri hazır… Bu dönem, inşaat sektöründe çok deneyimli bir arkadaşımız Haydar İnaç, yönetim kurulumuzda… Hem proje hem yapım konusunda bize destek olacak. Dolayısıyla bina yapımına bir an önce başlayıp bitiririz” dedi.

EBSO yönetiminde 4 isim değişti

Yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ender Yorgancılar, yönetimde de revizyona giderek 4 ismi değiştirdi. Yeni yönetimde geçen dönemden Muhsin dönmez, İbrahim Gökçeoğlu, Eyüp Sevimli ve Atilla Sevinçli isimleri yer almazken 2022-2026 dönemi EBSO Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ender Yorgancılar, Hakan Ürün, Metin Akdaş, Hüseyin Turhan, İdil Yiğitbaşı, Ateş İlyas Demirkalkan, Suha Kahraman, Haydar İnaç, Aytekin Öztaş, Cüneyd Temel, Ali Arda Yüksel