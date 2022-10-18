EBSO meclis başkanı adayı Hakkı Attaroğlu, meclis üyeleriyle buluştu

EBSO 2022-2026 dönemi meclis başkanlığı adaylığını açıklayan Hakkı Attaroğlu, meclis başkanlığı seçimi öncesi meclis üyeleriyle bir araya geldi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) 2022-2026 dönemi meclis başkanlığı adaylığını açıklayan EBSO meclis üyesi Hakkı Attaroğlu, seçim öncesinde meclis üyeleriyle buluştu. İzmir Ticaret Odası Restoranı Teras 1885’de EBSO meclis üyeleriyle bir araya gelen Attaroğlu, EBSO meclis başkanlığı gibi önemli bir makama hizmet edebilecek deneyim, bilgi, görgü ve kültüre sahip olduğunu söyledi.

2022 2026 döneminde EBSO meclisin görev olacak üyeleri kutlayan Hakkı Attaroğlu, Son 2 dönemdir sizlerin oylarıyla seçilmiş, geçmiş dönem meclis başkan yardımcısı olarak karşınızdayım. Bu dönem meclis başkanlığına adayım. Hepimiz seçim maratonu boyunca yoğun bir çalışma içinde bulunduk. 1999 yılından bu yana EBSO çatısı altında görev aldım. 2022 yılında da Torbalı Mobilya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildim. EBSO meclis başkanlığı gibi önemli bir makama hizmet edebilecek deneyim, bilgi, görgü ve kültüre sahip olduğumu düşünüyorum. Meclis Başkanı seçilirsem oda binamızın bir an evvel yapılması adına meclis başkanı olarak elimden geleni yapacağım. Meclis üyelerimizin sektörlerindeki sorunları dile getirmek üzere konuşma yapmalarını teşvik edeceğim. Sıkıntıların yönetim kurulu vasıtasıyla TOBB, İzmir milletvekillerimiz ve hükümet yetkililerine ileterek çözülmesini talep edeceğiz. Yine hükümet yetkililerin Meclis'imize katılarak bizlerin sorunlarını dinlemek ve gündeme dair gelişmelerini anlatmak üzere davetlerde bulunacağım. Meclis'te alınacak kararla, 53 komite üyelerinin 4 yıllık görev süresince en az 1 kere söz almasını sağlayacağım” dedi.