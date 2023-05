EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün: Türkiye’nin gündeminde siyaset geride kalmalı

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, seçimlerin geride kaldığını belirterek ülke ekonomisine dikkat çekti. Ürün, "Türkiye’nin gündeminde siyaset geride kalmak zorundadır. Şu andan itibaren ana meseleler gündemin ilk sırasında yerini almalıdır" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, seçimlerin geride kaldığını belirterek ülkenin gerçek gündemine odaklanılması gerektiğini söyledi. İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Ürün, "Son birkaç ayı sadece seçim gündemi ile geçirdik. Artık, Türkiye’nin gündeminde siyaset geride kalmak zorundadır. Şu andan itibaren ana meseleler gündemin ilk sırasında yerini almalıdır. Seçimler artık geride kaldı dedik ve artık gerçeklere dönme vakti" dedi.

Ülke ekonomisine dair değerlendirmeler üzerinden konuşmasını sürdüren Ürün, "Enflasyon düşme eğilimini sürdürüyor. Ancak, reelde piyasaların yaşadıkları ortada. Her bir sektörümüzün üretim için, ihracat için, istihdam temin edebilmek için nasıl mücadele içinde olduğunu bizler biliyoruz. Enflasyon gerilese de, hiçbir şekilde maliyetlerimiz gerilemediği gibi aksine artmaya devam ediyor. Finansman maliyeti ve temin etme konusunda yapılan her bir düzenleme üretimin önünde duvar örmektedir. Dövize ilişkin yapılan uygulamaların ve kur üzerindeki stresin yarattığı mağduriyeti malum. CDS risk priminin 700’e ulaşması da tüm bunların bir sonucudur. Bunun artık görülmesini ve geri adım atılmasını istiyoruz. O nedenle de, belirlenecek olan Bakanlar Kurulumuzun işi çok da kolay görünmüyor. Ancak, konular doğru tespit edilip, çözümler doğru yerde aranırsa, her şeyin de mümkün olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye ekonomisinde her kesimin elini kolunu bağlayan, satın alma gücünü gerileten enflasyon ana konudur. Gıda enflasyonu da birçok sebepten dolayı oldukça yüksek seyretmeye devam etmektedir. Öyle ki, Dünya ortalamasında gıda enflasyonu Mart itibari ile yıllık yüzde 21 gerilerken, OECD ülkelerinde artış yüzde 14, Euro Bölgesi’nde yüzde 17,5 Ülkemizde de yüzde 54 seviyelerindedir. Tarım ülkesinde bu denli bir artışı kabul etmek mümkün değildir" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI DESTEK OLSUN

"Anadolumuzun verimli toprakları, yeniden özüne dönmelidir" diyen Ürün, "Bakınız, ülkemizin toplam alanının yüzde 49’u tarım alanıdır. Yüzde 30’u ormanlık alandır. Sadece binde 4’ü sanayi alanıdır. Ve bizler bu binde dörtlük bir alanda üretmeye, katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Yeni yatırım taleplerine özellikle de büyük çaplı yatırımlara yer tahsisi yapılamıyor. Çünkü, böyle bir alan bulunamıyor. Çünkü, kriterler ortada: Kentin dışında olmak zorunda, tarım alanı kesinlikle olamaz. Keza, ormanlık alan mümkün değil. Peki biz, yatırımlarımızı, üretimlerimizi nerede yapacağız. Türkiye nasıl gelişecek? Küresel ekonomide korumacılığın öne çıktığı bir dönemde nasıl üretip, nasıl büyüyeceğiz? Bu noktada özellikle altını çizmek isterim ki, tarım arazileri tarımsal üretim için kullanılmalıdır. Konut yapımına izin verilmemelidir. Deprem gerçeği de dikkate alınarak kayalık alanlarda konut yapımı artırılmalıdır. Üretim ekonomisi ile gelişmeyi başarmış ülkelerin sanayi alanlarına bakınız lütfen. 357 bin km² yüzölçümü ile Almanya’nın sanayi alanı yüzde 4,4, OECD ortalaması yüzde 2,5, İtalya’nın yüzde 2. Türkiye’nin ise 783 bin kilometrekarelik yüzölçümü içinde sanayi alanının payı sadece binde 4. Yani, ülkemizde Bilecik ilinin yüzölçümü kadar bir yer. Bu oranı en az yüzde 1’e çıkarmalıyız. Peki, bu alanları nasıl genişletebiliriz? Sanayiye nasıl alan yaratabiliriz? Sanayi Bakanlığı’nın da bu yönde bir eğilimi olduğunu biliyorum. Ancak, bunu tek başına bir bakanlık yapamaz. Bunun için tüm kurum ve kuruluşların içinde olduğu etkili, samimi bir yönetişim gerekmektedir. Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazimiz var. Bugüne kadar 21 OSB’nin kurucu ortağı bir Odayız. Yeni bir OSB kurmak istediğimizde alan bulamadığımızın da altını çizmek isterim. Ekonomimiz maalesef alarm veriyor. Türkiye’nin geleceği üretimdedir. Yeni üretim alanları arıyoruz, bulamıyoruz. Beklentimiz devletimizin bizleri de içine alan samimi bir çalışma ile ülke yararına gerek orman, gerekse hazine arazilerini makul seviyede sanayicinin hizmetine sunmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da talebimiz bu hususta bizlere destek olmasıdır" ifadelerini kullandı.