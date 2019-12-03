Ege ihracatı Kasım'da azaldı

Bu yıl Kasım ayında 1 milyar 135 milyon dolar olan Ege ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayında 1 milyar 192 milyon dolar olmuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalmayla 1 milyar 135 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin 2018 yılı Kasım ayındaki ihracatı ise; 1 milyar 192 milyon 775 bin dolar olmuştu. Kasımda, Ege Bölgesi'ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracat ise; 2 milyar 29 milyon 733 bin dolara ulaştı. Ege Bölgesi'nden 2019 yılının Ocak – Kasım döneminde yapılan ihracat 20 milyar 641 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde EİB'nin ihracatı 12 milyar 186 milyon dolar oldu. EİB'nin son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise; 13 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 5'i, Kasım ayında ihracatını artırırken, 7'si 2018 yılı Kasım ayındaki ihracat rakamlarını yakalayamadı.

Hazır giyim zirvede

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Kasımda, yüzde 4'lük artışla 116 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesindeki 12 birlik arasında şampiyonu oldu. EHKİB'in yıllık ihracatı ise; 1 milyar 319 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Kasımda 107 milyon, 11 ayda ise 800 milyon dolar ihracat yaptı. Demir ve metal ise 97 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 96 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Maden ihracatı

Ege Maden İhracatçıları Birliği 88 milyon; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 77 milyon dolarlık döviz geliri elde etti. Tütün ihacatçatı da 71,5 milyon dolar oldu. Mobilya Kağıt ve Orman Ürünlerinden 60 milyon, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlardan 41 milyon, Tekstil ve Hammaddelerinden de 25 milyon dolar ihracatı yapıldı. Zeytin ve zeytinyağı 16,6 milyon, Deri ve Mamulleri 10,7 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı.

23 milyarı buluruz

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların 2019 yılının Ocak – Kasım döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye 20 milyar 641 milyon dolar ihracat yaptığını, 2019 yılı sonunda 23 milyar dolar dövizi ülkeye kazandıracaklarını kaydetti.

Faizlerdeki düşüş, enflasyondaki gerilemeyle birlikte 2020 yılında Türk ekonomisindeki toparlanmanın daha hissedilir hale geleceğine inandıklarını dile getiren Eskinazi, "2020 yılında ihraç pazarlarındaki çeşitliliğimizi artırmak amacıyla 12 uluslararası fuara katılacağız. Her birliğimiz sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor, 2020 yılında Ege Bölgesi'nden 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.