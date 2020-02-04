Ege'nin tarımsal ihracatı 5 milyar dolara dayandı

Su ürünleri, kuru meyve, meyve sebze mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı, baharat, yağlı tohumlar sektörlerinde ülke lideri olan Ege'nin geçtiğimiz yıl yaptığı tarım ürünleri ihracatı 4 milyar 932 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Bölgesi'nin yüzyıllardır tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu söyledi, "Bu yıl EİB olarak sürdürülebilirlik yılı ilan ettik. Sürdürülebilir, sağlıklı ve katma değerli gıda üretimi ve ihracatı için su, enerji, toprak ve diğer tüm kaynakları en optimum şekilde kullanmayı ilke edindik. Ege Bölgesi bu amaçla 30 yıldır organik üretiminde merkezi konumunda. Sürdürülebilirlik ile ilgili 2020 yılı içinde yapacağımız çalışmalarla Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" dedi. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Birliği Başkanı Bedri Girit, Birlik olarak 956 milyon dolarlık ihracatla, bölgenin gıda ihracatında zirvede yer aldıklarını söyledi, "Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 37 milyon dolarlık rekor ihracata Egeli balıkçılarımız yüzde 70 oranında katkı koydu. 2023 yılı ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Hedef; 1 milyar dolar

Ege Yaş Meyve Sebze Birliği'nin başkanı Hayrettin Uçak; 2018'de 831 milyon dolar yaş meyve sebze ve mamulleri ihraç ederek tarihi bir rekora imza attıklarını hatırlattı, geçtiğimiz yıl rekoru 890 milyon dolara geliştirdiklerini söyledi, şöyle dedi: "Bu yıl 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bunun için sektörlerimizde iki URGE Projesini başlattık."

Hindistan rekor getirdi

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Birlik Başkanı Mustafa Terci; "Haşhaş tohumu ihracatında en büyük ihraç pazarımız Hindistan'da 3 yıllık sıkıntılı süreci çözdük. Bu gelişme Birliğimizin 2019'da ihracat rekoru kırmasını sağladı. 2020'de bitkisel yağ, yağlı tohumlar ve diğer ihraç kalemlerimizle 500 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmak için çalışacağız" dedi. Sofralık zeytin ihracatında tarihin en başarılı sezonunu geride bıraktıklarını söyleyen Birlik başkanı Davut Er, "91 bin ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 141,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye, son yıllarda diktiği zeytin ağaçların verimli hale gelmesiyle birlikte dünya piyasasını domine eden konuma gelecek ve ihracat rakamlarımız çok daha yukarılara çıkacak." Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Birlik Başkanı Cahit Doğan Yağcı; geçtiğimiz yılı şöyle değerlendirdi: "Dünya genelinde sağlıklı gıda tüketimi yükselen değer. İnsanlar tuzdan kaçınırken, baharatlara yöneldi. 2019'da 134 milyon dolarlık odundışı orman ürünleri ihraç tti. Bunun 90 milyon dolarlık dilimi Ege'den yapıldı. Sağlıklı beslenmeye dünya daha fazla yatırım yaptıkça bizim ihracat rakamlarımızda katlanarak artacak."

Gıda ihracatında zirve Almanya'nın

Egeli gıda ihracatçıları 2019 yılında 174 ülkenin sofralarına lezzet katarken, Almanya 374 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. İngiltere, 312 milyon dolarlık Türk lezzetleri tercih ederek zirve ortağı olurken, Amerika Birleşik Devletleri 263,5 milyon dolarlık gıda ithalatı ile listenin üçüncü basamağında yer buldu. Ege'den binden fazla çeşit gıda ürünü ihraç edilirken; çekirdeksiz kuru üzüm 520 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. 296 milyon dolarla levrek, 255 milyon dolarla çipura öne çıkan lezzetler oldu. Tavuk eti, yumurta, domates, meyve suları, kuru domates, kuru incir, kuru kayısı, orkinos, alabalık, bitkisel yağ, yağlı tohumlar, haşhaş tohumu, zeytin, zeytinyağı, defne yaprağı, kekik, kornişon, biber, kiraz ihracatta öne çıkan ürünler oldu.