Ege'ye iki yeni yatırım

Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt sektörünün yüzde 100 yerli markası Türkiye Petrolleri, yaz mevsiminde turizmin göz bebeği Bodrum’un, giriş ve çıkışına iki yeni istasyon yatırımı gerçekleştirdi

Türkiye Petrolleri, bu yıl akaryakıt sektöründe sahip olduğu konumu ve pazar payını artırmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürerek yılsonunda istasyon sayısını 800’e ulaştırmayı hedefliyor. Türkiye’de turizm denince akla ilk gelen yerlerden Bodrum’da, iki yeni istasyon yatırımına imza attıklarını dile getiren Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, şunları söyledi: “Adımızda Ülkemiz Var diyerek çıktığımız bu yolda müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmak için çalışıyor, verimlilik ve karlılık esasına dayanarak, ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz. 2019 yılı sonunda başladığımız bu yatırımlara, pandemi döneminde özel izinlerle gece – gündüz devam ederek tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Böylelikle Bodrum’a girerken müşterilerimizi karşılıyor, Bodrum’dan ayrılırken de uğurluyoruz. Türkiye Petrolleri olarak büyükşehirlerde ve ülkemizin turizm, tarih ve kültür – sanat açısından önemli merkezlerinde yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz.”

İstasyon müşterilerini bekliyor

Türkiye Petrolleri’nin yaz mevsimiyle birlikte hizmete giren ve turistleri Bodrum’un giriş ve çıkışında karşılayacak yeni Bodrum ve Milas İstasyonları; benzin, motorin ve LPG olmak üzere akaryakıt ürünlerinin yanı sıra self – servis oto yıkama ve elektrikli araçlar için e – şarj ünitesi ile hizmet veriyor.

Her iki istasyonda da, uzun yolculuklardan önce ya da sonra yolcuların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına; yiyecek, içecek ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra araç bakımı için madeni yağ, cam suyu vb. birçok ürünün yer aldığı market bulunuyor. Türkiye Petrolleri; istasyon marketlerini, müşterilerinin aradıkları her şeyi bulabilecekleri keyifli bir mola noktası haline getirmek için yine özenli ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi.