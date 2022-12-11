ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
0
NOEL BABA KOSTÜMÜ DE ZAMLANDI
NOEL BABA KOSTÜMÜ DE ZAMLANDI
0
KÖPEĞİ AĞZINDAN VURDULAR!
KÖPEĞİ AĞZINDAN VURDULAR!
0
DOMUZ GRİBİ ARTIŞA GEÇTİ
DOMUZ GRİBİ ARTIŞA GEÇTİ
0

Ege'ye yılbaşı ilgisi! Oteller doluyor!

Ege'ye yılbaşı ilgisi! Oteller doluyor!
11 Aralık 2022 Pazar 13:31

Ege Bölgesi'ndeki otellerin yılbaşı doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla yüzde 70'e ulaştı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Rezervasyon oranlarının bir hafta içinde yüzde 100'e ulaşacağını öngörüyoruz. Rezervasyon yaptıracak olanlar gecikmesin" dedi.

ETİK Başkan Yardımcısı Orhan Belge, yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı gecesini turistik bölgelerde kutlamak isteyenlerin rezervasyonlarda yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Belge, Ege Bölgesi'ndeki otellerin yılbaşı doluluk oranlarının yüzde 70'e ulaştığını kaydetti. Pandemi döneminde vatandaşların uzun bir süre evde oldukları için artık sosyalleşmek istediklerini ifade eden Belge, "Bunun da biz ipuçlarını 2022 yazında aldık. Yansımalarını yılbaşı rezervasyonlarında da görüyoruz. Şu anda Çeşme bölgesi yüzde 70 oranında dolmuş durumda. Son günlerde gelen rezervasyonlarla yılbaşını yüzde 100 doluluk ile bitireceğimize inanıyorum. Yurt dışından da bizi arayan kişiler var. Noel tatili için rezervasyon yaptıranlar var. Çeşme için yüzde 100 doluluk oranı oluşacağını öngörüyorum ama Ayvalık, Foça, Dikili gibi bölgeler de dolacaktır. Her bütçeye göre bir sunum var. Çeşme'de kişi başı 300 TL'ye de pansiyon, 3 bin TL'ye otel de var. Renkli bir yılbaşı olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

'BU SEZON DA HEDEFİMİZ YÜKSEK' 

Ege'deki diğer turistik bölgelerle ilgili konuşan Belge, "Çeşme dışında Ege Bölgesi'nde yer alan Bodrum, Kuşadası gibi turizm lokasyonlarının da şu anda yüzde 60-70 oranlarında doluluğa ulaştığını söyleyebiliriz. Otellerde yılbaşına özel programlar uygulanacak. Özel orkestralar yer alacak ve gastronomik sunumlar gerçekleştirilecek. Rezervasyon yaptıracak olan kişiler gecikmesin, derim. 2022 yazında 2019'u yakaladık. Güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon da hedefimiz yüksek. Yaz sezonu için erken rezervasyonlarımız başlamış durumda. Erken rezervasyon çok karlı" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ege #yılbaşı #haber
Önceki Haber
Erkeklere önemli uyarı! Cüzdanını arka cepte taşıyan...
Sonraki Haber
Çiğli “Macera Parkına” kavuştu
Noel Baba kostümü de zamlandı!
Noel Baba kostümü de zamlandı!
0
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerinden sızan rakam!
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerinden sızan rakam!
0
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yakışır düzeyde...
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yakışır düzeyde...
0
Benzine bir indirim daha geliyor! İzmir'de benzin ne kadar olacak?
Benzine bir indirim daha geliyor! İzmir'de benzin ne kadar olacak?
0
6’ncı Ege Ekonomik Forumu başladı! Dikkat çeken mesajlar
6’ncı Ege Ekonomik Forumu başladı! Dikkat çeken mesajlar
0
Türk-İş'ten asgari ücret tepkisi: O kendine işçi değil köle arıyor
Türk-İş'ten asgari ücret tepkisi: O kendine işçi değil köle arıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.