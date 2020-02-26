Egeli genç ihracatçılar icat çıkaracak

Gençlerin ihracata yönelmesi için çalışmalar yapmak, Ege İhracatçı Birlikleri'nin Yönetim Kurullarına gelecek isimlerin yetişeceği ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına katkı sağlaması amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genç İhracatçılar Konseyinin ofisi GİK Hall EİB'de açıldı.

Açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, genç ihracatçılara "İcat çıkarın" çağrısında bulundu. Gülle, "Bize somut projeler getirin, bizim somut projeleri bakanlıklara sunmamız ve desteklerinizi almamız da daha kolay oluyor" dedi. Gençlerin böyle bir organizasyonunda yer almasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten TİM Başkanı Gülle sözlerini şöyle sürdürdü; "Geleceğin yönetim kurullarını ve geleceğin ihracatçılarını bu işe hazırlamak niyetindeyiz. TİM'in amacı bütün ihracatçılara ulaşmak. İhracatçının sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçen yıl TİM ailesine 17 bin 544 yeni ihracatçı katıldı. Ocak ayında da bin 560 firmanın ihracata merhaba dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye'nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız. 100 bin kişilik büyük bir aileye doğru hızla ilerliyoruz" Projenin İzmir'den başlamasının son derece anlamlı olduğunu kaydeden Gülle, "Gençliğin fırsat verilirse neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Burası Türkiye'ye örnek olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ege'den Türkiye'ye

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise bunun bir hayali olduğunu ve bütün birlik başkanlarının projeye destek verdiklerini dile getirdi. Konseyde 40 yaş ve altındaki genç ihracatçıların yer aldığını işaret eden Eskinazi, gençleri başarıya ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Genç ihracatçılar konseyinin marka ve etkinlikler olarak iki komite kurduklarının anımsatan Eskinazi, "Türkiye çapında bu projeyi organize etmek ve Türkiye'ye genç ihracatçıları kazandırabilmek arkadaşların görevi. Bunu 'Genç TİM' adı altında yapacaklar." dedi.

Eskinazi, GİK Hall'u gençlerin beklentilerine uygun tasarladıklarını sözlerine ekledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar da odanın Türkiye'de bir başlangıç olduğunu, bünyelerinde Genç İhracatçılar Konseyi kurmak isteyen diğer İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri İzmir'e davet edip, GİK oluşumunu ülke geneline yaymayı hedeflediklerini ifade etti. Zandar, "Amaç tüm bu GİK'ler arasından belirlenecek gençler ile çatı olacak Genç TİM'i oluşturmak" diyerek sözlerini tamamladı.

EİB GİK Danışmanı Özgür Baykut, EİB GİK Komitesi Başkan Yardımcısı Gizem Kula ve EİB GİK Marka Komitesi Başkanı Berk Celep'te EİB GİK kurulduktan sonra yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili sunum yaptılar.