Egeli ihracatçılar rekabetçi kur istiyor

Son günlerde döviz kurundaki ani düşüşün ihracatçıları olumsuz etkilediğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ‘kararsız kur’un ihracatçının doğru fiyat vermesine engel olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları Türk ihracatçısını yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Online olarak düzenlenen basın toplantısında kurdaki dalgalanmanın ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Egeli ihracatçılar, ihracatı destekleyecek uzun vadeli bir döviz kuru istiyor.

Dünya’da Covid-19 aşısının bulunmuş olması ve uygulanmaya başlanmış olmasının da etkileriyle dünya mal ticaretinde artış beklentileri hâkim olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat hedeflerine ulaşmak için öngörülebilir bantta dalgalanan bir döviz kuru istediklerini söyledi.

Son günlerdeki kurdaki düşüşle birlikte 2021 yılı ihracat hedefinin gerçekleşmesinin imkânsız hale geleceğine dikkat çeken Eskinazi, “İhracatçıların rekabetçi olacağı bir döviz kurunu sağlayacak tek kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası’nın en önemli, asli görevidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da döviz rezervleri ortada. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini toparlayabileceği uygun bir ortam var. Merkez Bankası, açacağı ihalelerle dolar kurunu 7,35’in üzerine taşıyabilir. Bu durum, Türk ihracatçısına da nefes aldıracaktır. Merkez Bankası yönetiminin bu süreçte Türk ihracatçıları ile bir araya gelmesini ve ihracatçıların sesine kulak vermesini bekliyoruz. Türkiye dünya ihracatında 2019 yılında yüzde 0.96’lık pay alarak en yüksek seviyeye ulaştı. Hedefimiz yüzde 1,5 pay almak. Bu hedefe ulaşmanın en önemli enstrümanlarından birisi de ihracatımızın rekabetçiliğini koruyacak döviz kuru” diye konuştu.



Kararsız kur engel

İhracatın artması için ihracatçının desteklenmesi gerektiği kaydeden Eskinazi, “İhracat hedeflerine ulaşmak için üstüne basa basa söylediğimiz gibi döviz kurları da belirleyici bir parametre. 2020 yılında döviz kurları ihracatımızı olumsuz etkilemez, hatta destekler bir pozisyondaydı. Bizim beklentimiz istikrarlı bir döviz kuru. Döviz kurlarının aşırı dalgalandığı süreçte, ‘kararsız kur’ ihracatçımızın doğru fiyat vermesine engel oluyor. Türkiye’nin ihracatında markalı ürünlerin payı az olduğu için ihraç ürünlerinin fiyat hareketlerinden çok daha sert etkileniyor. Dolar kurunun son aylarda Türk Lirası karşısında yaşadığı değer kaybı rakip ülkelerin hiçbirinde yaşanmadı. Türkiye kredi borçlanma maliyetlerini artıran risk primi CDS’in çok daha üzerinde borçlanıyor. Türkiye, borçlanırken çok daha cesur hareket etmeli. Bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanma bu denli büyük olmayacaktır. Türk ihracatçısı üretimde verimliliğini arttırıyor, sürdürülebilirlik, tasarım, inovasyon, A-Ge ve dijitalleşme başta olmak üzere dünyadaki gelişmelere ve değişime göre dönüşüyor. Toplum içinde de bu değişim ve dönüşüme en hızlı uyum sağlayan gruplardan biri olduğumuza inanıyoruz. Ülkeye bir dolar bile döviz kazandıran tüm ihracatçılarımızın faaliyetlerini sürdürebileceği bir ekonomik sistemi hak ettiklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan birlik başkanları ise ihracatçıları 2020 yılında ayakta tutan tek faktörün yüksek kur olduğunu vurgulayarak kurdaki istikrarsızlık devam ederse 2000’li yıllardaki gibi yüksek faiz düşük kur kısır döngüsüne girileceğini, ihracat hedeflerinin tutmayacağını ve ihracat hevesinin kaybolacağını belirtti.