Egeli ihracatçılardan yeni yıl mesajı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanları yeni yıl mesajı yayınladı. Birlik Başkanları yayınladıkları yeni yıl mesajında, "2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan yeni yıl mesajında pandemi sürecinde 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri'nin yaptıkları özetlenirken, 2021 yılında yoğunlaşacağı konu başlıklarının altı çizildi. Birlik Başkanlarının yeni yıl mesajı Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın; "2020 yılına sürdürülebilir üretim ve İhracat hedefiyle girmiştik" söylemiyle başladı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Gözle göremediğimiz bir virüsün de hedefleri olduğunu nereden bilecektik" diyerek 2020 yılının çetin şartlarına vurgu yaptı. Diğer birlik başkanlarının mesajları ise şöyle:

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, "Covid-19 virüsü hem sağlığımızı hem hedeflerimizi tehdit etti" dedi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, "Umutsuzluğa kapılmadan, Covid-19 ile mücadeleye başladık" diyerek Egeli ihracatçıların kararlılığını ortaya koydu.

Pandemi döneminde Ege İhracatçı Birlikleri'nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine temas eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ise pandemi döneminde pek çok yeniliklere imza attıklarını söyledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "İhracatımızı dijital ortama taşıdık, Türkiye'nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik" diyerek, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılındaki dijitalleşme hamlelerine temas etti.

Pandemi döneminde, 'ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Sıfır Atık Belgesi, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazanan Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılı başarıları Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı tarafından yeni yıl mesajında, "Başarılarımızı pek çok ödülle taçlandırdık" ifadesiyle yer aldı.

Ege İhracaatçı Birlikleri bünyesinde 2020 yılında ihracat artış rekortmeni olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da "2020 gibi zor bir yılda 13 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırdık" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2021 yılında yoğunlaşacağı başlıkları Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "2021 yılında Lojistik, AR-GE, İnovasyon, Tasarım ve Dijitalleşmeye odaklanacağız" diye sıraladı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "82 yıldır olduğu gibi üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" diyerek yeni yıl mesajında noktayı koydu. Yeni yıl mesajının finalinde Ege Bölgesi ihracatına yön veren 12 başkan "Mutlu Yıllar" mesajını hep birlikte seslendirdi.



