Egeli Maden İhracatçıları İSG için kolları sıvadı

Doğal taş sektöründe iş kazalarını ortadan kaldıracak İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi başladı. Egeli Maden İhracatçıları, projeyle sektörde İş Sağlığı ve Güvenliğinin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesini hedefliyor

FATİH ÖZKILINÇ- Doğal taş sektöründe iş kazalarının ortadan kaldırılması ve Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında farkındalığı arttırmayı amaçlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütücülüğünü yaptığı “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” hibe programı çerçevesinde hazırladığı proje ile hibe almaya kazanan kurumlardan biri oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi’yle birlikte gerçekleştirilecek olan “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projenin açılış toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi.

Küresel soruna çözüm üretelim

Toplantıya video mesajla katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “İş Sağlığı ve Güvenliği, küresel düzeyde iş hayatımızın en mühim sorunlarından biri olarak varlığını koruyor. Dünyada her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Ayrıca her yıl her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana geliyor. İş sağlığı ve güvenliği, küresel bir sorun olarak varlığını korusa da, bizler sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, bu küresel soruna ulusal düzeyde ve kendi işletmelerimiz düzeyinde çözümler üretmeye devam etmek durumundayız. Egeli ihracatçılarımızın bir yandan üretim ve ihracatını artırmaya odaklanırken bir yandan da sürdürülebilir madencilik mottosuyla, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Özellikle madencilik sektöründe, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmalar önem arz ediyor. Bu kapsamda, Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi adlı Avrupa Birliği projesinin hayata geçmesini çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Proje kapsamında, farklı illerde düzenlenecek çalıştaylar, eğitimler, seminerler, ziyaretler ve simülasyonlar vasıtasıyla, çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlendirilecek. Ayrıca, onlara daha iyi bir çalışma ortamı sunulması adına çeşitli faaliyetler yürütülecek” dedi.

İş kazalarını azaltacağız

Toplantıda maden sektörünün iş ve işçi sağlığına, iş ve işçi güvenliğine azami özen gösterilmesi gereken bir iş kolu olduğunu belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise “Madencilik ve Doğal taş sektöründe iş kazalarının ortadan kaldırılmasını amaçladığımız Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projemiz, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yüzde 90 hibe oranıyla 216 bin 615 Euro değerinde hibe desteği almaya hak kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’yle birlikte yürüttüğümüz bu projenin yazılma kararı verildiği andan itibaren, tüm aşamalarında çok başarılı bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Projemizin genel amacı, iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak. Bu amaca ulaşmak için Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İhracat hedefine olumlu katkı sunacak

Türk doğal taş sektörünün dünya rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olarak yıllık 2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla dünya doğal taş ihracatından yer aldığını belirten Kaya, "Projeden elde edilen çıktılar, doğal taş madenciliği sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamanın yanında, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi, doğal taş madenciliği sektöründe üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması gibi sonuçları sağlayacağı gibi Türkiye'nin 7 milyar dolar doğal taş ihracat hedefine ulaşmasına da olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni yaklaşımlar geliştirilecek

Sürdürülebilir madencilik ve verimlilik için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemli olduğunu belirten Kaya, “Bizim dışımızda doğal taş ocakları özelinde 3 farklı projenin, yer altı işletmeleri ile ilgili ise birden fazla projenin desteklenmesi bunun en büyük göstergesi. İş Sağlığı ve Güvenliğiyle istihdam kalitesinin artması ve Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, itibarın artması, madencilik sektöründe yeni yaklaşımların geliştirilmesi şeklinde sonuçlar doğuracak olup projemizin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Proje kapsamında doğal taş sektöründe iş kazalarını önlemek için daha fazla işveren ve çalışana ulaşmak için İzmir, Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli, Burdur, Antalya ve Muğla’da İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayları ve eğitimleri düzenlenecek. İnsan kaynakları düzeyini artırmak için bilgi sağlanacak. İSG kültürünün oluşturulması ve mevcut durumun kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak. Türkiye'deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri seviyesine yükseltmek için İtalya'daki madencilik şirketlerinin ziyaret edilerek seçilen en az iki pilot madencilik şirketinde İSG odaklı uygulamalı eğitimler düzenlenecek. Hazırlanan tüm belgelerin ve görsel malzemelerin ilgili firmalara ulaştırılmasının sağlanacak. Maden sektöründe çalışanlar için gerekli olan tekstil koruyucu kıyafetler ve koruyucu donanımlar üzerine çalışılacak.