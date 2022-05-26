MELEK MOSSO'DAN İLK AÇIKLAMA
MELEK MOSSO'DAN İLK AÇIKLAMA
0
11 BEBEK YANGINDA ÖLDÜ!
11 BEBEK YANGINDA ÖLDÜ!
0
150 MİLYON DOLAR CEZA!
150 MİLYON DOLAR CEZA!
0
MELEK MOSSO'NUN KONSERİNE İPTAL!
MELEK MOSSO'NUN KONSERİNE İPTAL!
0

Ege’nin en büyükleri STAR Rafineri ve Petkim oldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 2021 yılında üretimden satışlara göre belirlediği ilk 100 firma arasında STAR Rafineri ilk sırada yer aldı. Aynı listede Petkim de üçüncü oldu

Ege’nin en büyükleri STAR Rafineri ve Petkim oldu
26 Mayıs 2022 Perşembe 14:34

Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin grup şirketleri STAR Rafineri ve Petkim, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 2021 yılındaki üretimden satışlara göre belirlediği 100 büyük firma sıralamasında ilk üçte yer aldı. Sıralamada STAR Rafineri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer alırken, Petkim ise 100 firma arasında üçüncü oldu.

Pandemi ile birlikte 2020 ve 2021 yıllarında değişen iş yapış koşullarına rağmen SOCAR Türkiye grup şirketleri başarılı sonuçlar almaya devam etti. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov “2021 yılında petrokimya ürünlerine olan talep artışıyla birlikte arz kısıtları da yaşandı. Ancak Petkim ve STAR Rafineri entegre yapılarıyla üretimlerini aralıksız sürdürdüler. SOCAR Türkiye grup şirketleri, bu dönemde ürettiği ürünleri ağırlıklı olarak Türkiye piyasasına sunarak değerlendirerek yerli sanayiciyi desteklemeye devam etti. Her iki grup şirketimizle de listenin üst sıralarında yer almak bizleri gururlandırıyor. Türkiye’de stratejik alanlarda faaliyet gösteren tesislerimizle, üretimdeki gücümüzü ortaya koymaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Etiketler; #star rafineri #petkim
Önceki Haber
Çiğli 5. Pati Dostları Festivali'ne hazır
Sonraki Haber
İzmir'de camiden müzik yayını!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yine şaşırtmadı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yine şaşırtmadı!
0
Kararı Erdoğan imzaladı! Cep telefonu, bilgisayar, tabletlere zam geliyor!
Kararı Erdoğan imzaladı! Cep telefonu, bilgisayar, tabletlere zam geliyor!
0
Benzin ve motorine büyük zam! 27 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak!
Benzin ve motorine büyük zam! 27 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak!
0
Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markası icradan satıldı!
Ünlü mayo üreticisi Zeki Triko markası icradan satıldı!
0
İZTO Başkanı Özgener: Enflasyondaki yangın söndürülmeli
İZTO Başkanı Özgener: Enflasyondaki yangın söndürülmeli
0
Dolar bastı gaza gidiyor! Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor!
Dolar bastı gaza gidiyor! Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.