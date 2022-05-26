Ege’nin en büyükleri STAR Rafineri ve Petkim oldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 2021 yılında üretimden satışlara göre belirlediği ilk 100 firma arasında STAR Rafineri ilk sırada yer aldı. Aynı listede Petkim de üçüncü oldu

Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin grup şirketleri STAR Rafineri ve Petkim, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 2021 yılındaki üretimden satışlara göre belirlediği 100 büyük firma sıralamasında ilk üçte yer aldı. Sıralamada STAR Rafineri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer alırken, Petkim ise 100 firma arasında üçüncü oldu.

Pandemi ile birlikte 2020 ve 2021 yıllarında değişen iş yapış koşullarına rağmen SOCAR Türkiye grup şirketleri başarılı sonuçlar almaya devam etti. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov “2021 yılında petrokimya ürünlerine olan talep artışıyla birlikte arz kısıtları da yaşandı. Ancak Petkim ve STAR Rafineri entegre yapılarıyla üretimlerini aralıksız sürdürdüler. SOCAR Türkiye grup şirketleri, bu dönemde ürettiği ürünleri ağırlıklı olarak Türkiye piyasasına sunarak değerlendirerek yerli sanayiciyi desteklemeye devam etti. Her iki grup şirketimizle de listenin üst sıralarında yer almak bizleri gururlandırıyor. Türkiye’de stratejik alanlarda faaliyet gösteren tesislerimizle, üretimdeki gücümüzü ortaya koymaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.