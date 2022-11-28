EGİAD'da Yelkenbiçer yeniden aday

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 2023 Ocak ayında yapılacak genel kurulunda 17. Dönem için yönetime ve başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı. Yeni hedeflerini açıklayan Yelkenbiçer, "Ekonomimizle ekolojimizi uyumlu hale getirmek’ sloganıyla çalışacağız” dedi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD’ın 2023 Ocak ayında yapılacak genel kurulunda 17. Dönem için yönetime ve başkanlığa tekrar aday olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Karaca Otel’de düzenlenen basın toplantısında 17’inci dönem için hedeflerini açıklayan Yelkenbiçer, gelecek dönemde tüm çalışmalarına yön gösterecek iki yeni temanın ‘Bütünleştirme ve Büyütme’ olduğunu söyledi.

İklim konusunu gündemde tutacaklar



EGİAD bünyesine yeni katılanlara öncelik verecek şekilde, dernek içindeki aidiyeti, en üst seviyede tutmak ve geliştirmek için her gün çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yelkenbiçer, “EGİAD’ı 32 yıl boyunca başarılı ve öncü kılan en önemli faktörlerden biri, nitelikli insan kaynağını bünyesine katabilmek oldu. Geçtiğimiz dönemde birbirinden yeni girişimciler, profesyonelleri ve aile şirketi mensupları bünyemize katıldı. Ne mutlu bize ki bu kişiler arasında ikinci kuşak EGİAD’Iılar da vardı; dernek üyeliğinin aile içinde anne ve babadan kıza ve oğula aktarılan bir değere dönüştüğünü görmekten hepimiz büyük gurur duyduk. Yeni dönemde de aramıza katılacak arkadaşlarımızın dernek kültürüyle yetişerek bizlerle sahada çalışacaklarını biliyoruz; bizim vazifemiz de onların önünü açmak olacak. Gençlerimize liderlik fırsatları yaratmak, onlara bilgi ve beceri kazandıracak çalışma alanları oluşturmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda onlardan çok şey öğreneceğimizi de biliyoruz, geçen dönemde başladığımız acil eylem bekleyen ve bizim de sürdürmeye kararlı olduğumuz konu başlıklarımız mevcut. Bu alanlarda hızlı aksiyon almaya devam edeceğiz. Özellikle iklim konusu tüm dünyanın olduğu gibi bizim de acil bir meselemiz çünkü önümüzdeki 6 yılda atılacak ve atılmayacak adımlar gelecek için belirleyici olacak. EGİAD olarak iklim konusunu gündemde tutacak, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürmekle kalmayıp, bölgemizde uygulanabilir ve gerçekçi çözümler için politikalar üretecek, özel sektör ve kamu kuruluşlarına öneriler getireceğiz. ‘Ekonomimizle ekolojimizi uyumlu hale getirmek’ sloganıyla çalışacağız” dedi.

Bir diğer yoğun çalışma alanlarının bütünleştirme ve büyütme konusunda olacağını dile getiren Yelkenbiçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgemiz ve ülkemizdeki hem üretimi hem de hizmetleri dünya ölçeğinde daha rekabetçi hale getirmek, bu sayede de daha fazla değer üreterek geleceğe güvenle bakabilmek konusunda EGİAD’ın yapacak işleri olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşme konusunda tıpkı 2018 yılında yaptığımız ‘Sanayi 4.0’ zirvesiyle olduğu gibi, yeni dönemimizde yalnız büyük sanayi kuruluşlarını değil KOBİ’leri de kapsayacak fırsatlar yaratmak, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve verimlilik artışı yönünde adımlar atacağız. Teknolojinin sanıldığı kadar uzak, zor ve maliyetli değil, tam tersine ulaşılabilir ve kısa sürede amorti edilecek yatırımlar olduğu konusunda iş dünyamızı bilgilendireceğiz. Dijitalleşmeye daha fazla kaynak ayrılması sayesinde bu ivmeden İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin de beslenip daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Dijitalleşmeyi bölgemize yapılan yatırımları tetikleyecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Dijitalleşmeyle sanayinin, teknolojiyle hizmetlerin bütünleşmesi sayesinde fark yaratılabileceğini biliyoruz. Büyümenin ise ancak insanla mümkün olduğu kabulünden hareket ediyor, çalışan hakları, iş yeri barışı, sağlık, güvenlik gibi alanlarda toplumda ses getirecek yaklaşımlar sergilemeyi hedefliyoruz. Çıkar çatışmaları değil birlikte yürünen ortak hedeflerle büyümeyi sağlamak mümkün. Paylaşma, açıklık, hesap verebilirlik kavramlarının iş hayatına çok daha fazla dahil olmasını, güvene dayalı iş birliklerinin artmasını istiyoruz.”

Hedef: Girişim Sermayesi Fonu

EGİAD ismiyle özdeşleşmiş olan ‘Girişimcilik’ konusunda da yoğun çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekleyen Yelkenbiçer, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Evet kendimize girişimcilik alanında bir öncü rolü biçiyoruz,ama tüm gayretlerimizi bu alanda kentimizi birleştiren İZQ çatısı altında ve diğer tüm kuruluşlarımızla eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. Gerçekleşen faaliyetlerimiz arasında saydığımız ‘İzmir Girişimcilik Raporu’nun amacına ulaşarak stratejik planlamaları yönlendirmesi konusunda da sürekli olarak çalışmaya devam edecek, atılacak adımların hem takipçisi hem de yönlendiricisi olacağız. Sonuçları uzun vadede alınacak ve meyveleri asıl gelecek kuşaklar tarafından toplanacak bu girişimcilik çalışmalarına EGİAD’ın dikili ağaçların gözüyle bakıyor ve üzerine titriyoruz. Kısa vadedeyse daha fazla girişimcinin İzmir’i seçmesi için bu dönemde bir ‘Girişim Sermayesi Fonu’ oluşturulması için uğraşacağız. Böylece finansmana erişemeyen iyi fikirlerin filizlenmesi için İzmir verimli bir toprağa dönüşecek.”

Haber: Fatih ÖZKILINÇ