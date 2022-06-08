EGİAD'dan hükümete çağrı: “Yanlış ekonomi politikasından dönülmeli”

“EGİAD 80. Ege Toplantısı’nda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, CDS primi bakımından dünyanın en riskli üç ekonomisinden birisi olduğumuzu belirterek faizin düşürülmesi şeklinde uygulanan ekonomi politikasından vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Genç İş İnsanları(EGİAD) 80. Ege Toplantısı, İzmir Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken toplantıya konuk olarak katılan Yemeksepeti Kurucu Ortağı Nevzat Aydın ise girişimcilik üzerine tecrübe ve fikirlerini paylaştı.

“Yabancı yatırımcı yatırım yapmak istemiyor”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Kurlar sürekli yükseliyor. Çünkü ülkemizin çeşitli ve her biri kendi içinde oldukça yüksek riskleri var. Yanı başımızdaki coğrafyadan kaynaklanan sorunlar, merkez bankasının istikrarsız ve bağımsız olamayan yapısı; keza bağımsızlık demişken yargımızın durumu. İş dünyası olarak büyük bir konsensüs ile yanlış bulduğumuz faiz politikası; ifade özgürlüğü düzeyimiz akla ilk gelen majör riskler. Ülkelerin riskini ölçmeye yarayan CDS primi bakımından dünyanın en riskli üç ekonomisinden birisiyiz. Bu tabloya bakan yabancı yatırımcı doğal olarak Türkiye’ye yatırım yapmak istemiyor; borç vermek isteyenlerin sayısı düşüyor. Vatandaşımız ise haklı olarak ekonomideki risk artışının eninde sonunda enflasyonu artıracağını ve TL’ye verilen faizin enflasyonla kaybedileceğini düşünüyor ve dövize yöneliyor. Hal böyleyken de döviz arzı yeterince artmazken döviz talebi yükseldiği için de kurlar yine bu kısır döngü içerisinde yükseliyor” diye konuştu.

“Yanlış ekonomi politikasından dönülmeli”

Her geçen gün artan enflasyon rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yelkenbiçer, “Maliyetler, üretimde ciddi miktarda ithal girdi kullandığımız için zaten kurlardaki artış nedeniyle yükseliyor. Doğrusal olarak üretim maliyetleri ve satış fiyatları artıyor. Kur durmaksızın yükseldiği için bu artış süreklilik kazanıyor ve maliyet enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon artışı tüketicileri paradan kaçmaya, mal alıp stoklamaya, fiyatlar daha da artmadan düşüncesiyle harcamaları arttırmaya yöneltiyor ve talep enflasyonu böylelikle gerçekleşiyor. Böylelikle karma bir yapıya sahip inatçı bir enflasyon iş dünyasını, tüketicileri, tasarruf sahiplerini yani tüm ekonomik çevreyi maalesef etkiliyor. Faizin düşürülmesi şeklinde uygulanan yanlış ekonomi politikasından dönerek bilimsel yöntemlere dayalı bir politikanın bizleri kısa sürede olmasa da orta vadede toparlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın girişimcilik serüvenini anlattı

Yemeksepeti Kurucu Ortağı Nevzat Aydın ise girişimcilik hikayesini katılımcılarla paylaşarak online yemek sipariş platformunun bugünkü geldiği noktayı anlattı. Şirketin satışıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, “Niye sattım diye soruyorlar ortam öyle gerektirdi. Ne zaman satsak erken olacaktı. Ortaklarıma ‘hayır satmayacağız, büyüyeceğiz’ diyen biri olmak istemedim. Satma konusunda pişmanlık yok. Hele ki şu anki enflasyonist durumda firmaların bedava yemek dağıtmak zorunda kaldıklarını gördüğüm zaman iyi ki satmışım diyorum” ifadelerini kullandı.