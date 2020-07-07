EGİAD Danışma Kurulu'na büyük ilgi

İzmir iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, derneğin çalışma rotasında önemli bir yol gösterici nitelik taşıyan EGİAD-Ege Genç İş İnsanları Derneği Danışma Kurulu, pandemi sürecinde de geniş bir katılımla toplanmayı başardı.

Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer alan EGİAD Danışma Kurulu'nun ana gündem maddeleri, 'Pandemi sürecinin etkileri ve gelecek beklentilerinin değerlendirilmesi' ile 'Türkiye'nin ve İzmir'in gündemindeki ekonomik ve politik gelişmeler' oldu.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in başkanlığında toplanan EGİAD Danışma Kurulu'na, Mustafa Aslan, Kemal Çolakoğlu, Uğur Yüce, Uğur Barkan, Şükrü Ünlütürk, Bülent Akgerman, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Temel Aycan Şen, Cüneyt, Karagülle, Aydın Buğra İlter, Yiğit Tatış, Faruk Güler, Önder Türkkanı, Prof Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Cemali Dinçer, Misket Dikmen, Deniz Sipahi gibi iş dünyasının temsilcileri, basın yöneticileri ve EGİAD geçmiş dönem ve şu anki yönetim kurulu üyelerinden 50'yi aşkın temsilci katıldı.

Özgener'den pandemi değerlendirmesi

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, güncel ekonomik değerlendirmede bulundu. Özgener, pandemi sürecinin etkilerinin anlaşılmaya çalışıldığını belirterek, "Bir yandan karantina döneminde ekonomik aktivitedeki hasarın miktarını ve kalıcılığını anlamaya çalışıyoruz; bir yandan da bu sonuçlara göre önümüzdeki dönemle ilgili ekonomik kararları vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden doğru tespitleri yapmamız hem makro, hem de mikro anlamda kritik olacak. Önümüzdeki dönemde ekonomik dalgalanmayı azaltmak için, bugün yaptığımız hasar tespitlerinin ve ekonomik kararların doğruluğuna ihtiyacımız var. Bu amaçla, şu andaki durumu tekrar gözden geçirmek faydalı olacaktır. Global ekonomide, daha önceki krizlere benzemeyen bir daralma yaşanıyor. 2. çeyrek başında %3 civarında olan 2020 global ekonomik daralma tahminleri, 2. çeyrek bitmeden %5 civarına çekildi. En çok daralma beklenen ülkeler arasında ihracatımızın yoğun olduğu Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkeler olmasını dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Daralmanın global ortalamadan yüksek ve ihracatımızın yüksek olduğu ülkeler için gerekirse, tedbir alınması gerekebilir. Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminleri ise global büyüme tahminlerinin aksine, son dönemde kötüleşmiyor. Şu anda tahminler sıfır ile eksi beş daralma arasında değişse de, son veriler ikinci çeyrekte %8-10 arasında bir daralmadan sonra, yıl sonunda sıfıra yakın bir GSYH değişiminin mümkün olabileceğini gösteriyor. Türkiye'de hızlı toparlanma çizgisinde hassas dengeler oluşabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. V şekilde bir toparlanma, ekonomide kalıcı hasar olmaması ve arz kaybı yaşanmaması açısından kritik. Bunun özellikle işsizliği arttırması, hiçbir şekilde tercih edilmeyecek bir sonuç olacaktır. Bu yüzden, ekonomik kapasitenin 2020'de kalıcı kayıplar yaratacak şekilde daralmasının engellememiz gerekiyor. Öte yandan, Haziran ayı enflasyon verileri de Türkiye gibi genç ve dinamik ekonomilerde talebin arzdan daha hızlı toparlanabildiğini bize hatırlatıyor. Haziran ayı için TÜFE aylık değişim beklentileri %0.6 civarındaydı. TÜFE ise aylık olarak %1.13 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı. Enflasyon yıllık olarak yükselmesinde ve tahminlerin üzerinde gelmesinin temel sebebi çekirdek enflasyon. Çekirdek enflasyon, geçici ve bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış olan endeks olduğu için enflasyondaki gerçek gidişatı yansıtması ve fiyatlardaki yapışkanlığı yansıtması takip etmemiz gerekiyor. Yıllık enflasyon Haziran manşet enflasyonu yıllık olarak %11.4'ten %12.6'ya yükselirken, çekirdek enflasyondaki sadece aylık değişim %2.1. Haziran ayındaki enflasyon, 2. çeyrekteki ekonomik daralmanın, ekonomistlerin tahmini kadar fiyatların üzerindeki baskıyı azaltmadığını gösteriyor. Bunun arz ve talep tarafında iki sebebi olabilir. Hız kazanan kredi genişlemesi ağırlıklı olarak tüketimi destekliyor ve tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor olabilir. Arz tarafında ise, birçok sektörde geçici ya da kalıcı tesis kapatmalarından dolayı, kapasiteyi aşağı çekiyor ve arzın talebin gerisinde kalmasından dolayı fiyatları yukarı itiyor olabilir. Bu bağlamda, kredi genişlemesinin ağırlıklı olarak arz tarafındaki sıkıntıları gidermeye yönlendirilmesi daha da kritik hale geliyor" dedi.

İzmir'deki bazı darboğazları gözden geçirmek ve çözümler bulmak için de uygun zaman olduğunu vurgulayan Özgener, "Haziran ayı enflasyon verilerinde bir kez daha gördük ki, İzmir'in enflasyonu 2013 sonundan beri Türkiye ortalamasının üstünde. Haziran sonu itibariyle, Türkiye'deki yıllık %12.6 olan TÜFE değişimine oranla İzmir'de yıllık artış %13.3. Geçmişe dönük veriler de, İzmir'deki yıllık TÜFE'nin 2013 sonundan beri Türkiye ortalamasından yüksek olduğunu gösteriyor. Aradaki makasın sebeplerine dair, sektörel bazlı olarak sebeplerinin anlaşılması, çözümler üretilmesi ve buna bağlı olarak darboğazların aşılarak, ülke ekonomisine katkının artırılması gerekiyor" diye konuştu.