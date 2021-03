EGİAD Genel Kurulu yapıldı

İzmir iş dünyasının merakla beklediği, tüm Dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle Ocak ayından bu güne kadar ertelenen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulunun sonuçları belli oldu

345 Aktif üyesi bulunan derneğin 16. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ve haysiyet divanının seçildiği genel kurul sonrasında kurumun yeni başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu. Tek liste üzerinden gidilen genel kurulda pandemiye rağmen katılım yüksek gerçekleşti. Genel Kurula EGİAD Danışma Kurulu ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İmeak Dto İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD 12.- 13. Dönem Başkanı ve Deva Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Geçmiş Dönem Başkanları Temel Aycan Şen, Bülent Akgerman, Uğur Barkan, Cüneyt Karagülle katılım gösterdi.

EGİAD Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı Tüzüğüne Aldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla gerçekleşti. 345 aktif üyesi bulunan derneğin genel kuruluna iş dünyası temsilcileri de katılım gösterdi. Divan Heyeti Nazif Ulusoy, Yonca Güngör Çınar, Serhan Ceylan, Halit Çim, Açelya Baç’tan oluştu. Derneğin 16. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği genel kurulda, tüzük değişikliklerine de gidildi. EGİAD, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tüzüğüne alarak bu alandaki faaliyetlerini resmileştirdi. Buna göre, “Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, ekonomik eşitsizlikle başa çıkmak, sanayileşme, teknolojik ilerleme ve sorumlu üretimi desteklemek, sürdürülebilir tüketimi ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak ilkelerini benimsemiştir ve üyelerine bu amaçlara uygun faaliyette bulunmalarını önerir” maddesi en dikkat çekici olanıydı.

Genel Kurul’da açılış konuşmasını yapan 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan oldu. Ardından sırasıyla EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener kürsüde konuşmasını yaptı.

EGİAD Liderler Yetiştiren Bir Okuldur

15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, döneminde görev alan yönetim kurulu, komisyon üyeleri, dirsek temasında olduğu paydaşlar ile EGİAD idari kadrosuna iş birlikleri ve destekleri için teşekkür etti. Aslan, projeleri gerçekleştirirken, oldukça kollektif ve interaktif bir yapı içinde çalışıldığını vurgulayarak, pandemi öncesinde, EGİAD’ın dernek merkezine ayda en az bir kere fiziki olarak gelen 150’nin üzerinde üye bulunduğuna dikkat çekti. EGİAD’ın liderler yetiştiren önemli bir okul olduğunu da hatırlatan Aslan, “Takriben 350 aktif üyesi olan bir dernekte, üyelerin dernek faaliyetlerine yüksek teveccühü ve aktif olma durumu; bizi mutlaka ki birçok dernekten ayırıyor ve bizi, birçok kere söylediğimiz üzere, “liderler yetiştiren bir okul” yapıyor. EGİAD bir okuldur. Ve liderler yetiştirir. Hem kendi yönetim kurulu ve başkanlığına, hem de diğer STK, oda ve platformlara liderler yetiştirir. EGİAD’da hepimizin başkan olması, hepimizin yönetim kurulu üyesi olması veya hepimizin komisyon başkanı olması tabi ki imkânsız. Ancak, EGİAD’ın gerek komisyon üyeliği gerek komisyon başkanlığı gerek yönetim kurulu üyeliği, başkanvekilliği ve hatta yönetim kurulu başkanlığı; hepsi bu okuldaki birer eğitim yeridir. Hepsi bizi yetiştirir ve geliştirir. Bunu yaparken de, EGİAD’ın her dönem biraz daha genişleyen etki alanı içinde; bize kendimize, çevremize ve topluma faydalı olma fırsatı sağlar. Bu eğitim sıralarından birinde eğitim görmüş olmak ve mezun olmak, bence çok ayrıcalıklı ve gurur verici bir deneyim ve öğretidir. Ben şahsen, iki sene önceki genel kurulumuzun teveccühü ile, bu okulun en kıymetli eğitim yeri olan Başkanlık’tan bugün itibariyle mezun oluyorum. Tabi ki bu mezuniyet ile, benim hayatımdaki eğitim süreci sona ermiyor. Hayatın kendisi, ömür boyu öğrenim ve gelişimi içerir. Bu değerli okulun en üst sınıfından mezun olmanın ağırlığı ile bugün karşınızdayım. Bugünkü mezuniyet ile, tabi ki EGİAD üyeliğim sonlanmıyor. Ancak bu mezuniyet ile beraber, EGİAD içindeki derslerin bugün sonuna gelmiş oluyorum. Beni 30’lu yaşlarımın başında ele alıp, yetiştirip, kendisine Başkan yapan EGİAD’a ve siz çok değerli üyelerine müteşekkirim” dedi.



Ardından konuşan EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter ise, yaptığı konuşmada sivil toplum örgütlerinin önemine değindi. Güçlü demokrasilerin dayanağını güçlü sivil toplum örgütlerinden aldığını dile getiren İlter, “EGİAD bağımsızlık, güçlü kurum, üyelerine faydalı girişimlerle her zaman öncü ve örnek bir kuruluş olmuştur. Üyelerine ve bölgesine sağladığı fayda ile fark yaratmıştır” dedi.

EGİAD Danışma Kurulu ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, EGİAD’ın kent için yaptığı başarılı çalışmaları yakından izleme fırsatı bulduğunu dile getirerek konuşmasına başladı. Özgener, “EGİAD Başkanımız Mustafa Aslan’ın görev döneminin yarısı pandemi sürecine denk geldi. Bu zorlu sürece rağmen, kentimize değer katan değerli projeleri, başarılı çalışmaları ve her zaman gösterdiği yakın iş birliği için Mustafa Aslan’a teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi. Özgener pandemi döneminde yaşanılan en önemli gelişmenin dijitalleşme olduğunu belirterek, “Sadece evde kullandığımız internetten bahsetmiyorum. Ticaret ve iş insanları olarak evlerimize kapandığımız dönemde dijital teknolojiler olmasaydı, yıllar süren emek ve çabayla sürdürdüğümüz işlerimizi yitirebilirdik. Yine teknolojinin sağladığı olanaklarla lojistik ve ticaretteki ilerleme, besin ve diğer hayati ihtiyaçlara erişimimizi kolaylaştırdı. Çok daha büyük sorunlar yaşayacağımız bir dönemi siz iş insanlarının dayanışması ve teknolojiyi çok iyi kullanmanız sayesinde yavaş yavaş atlatıyoruz. Bilim, ticaret ve iş insanları bu dönemde çok iyi sınav verdiler. Sağlık çalışanlarının, ulaşım ve lojistik görevlilerinin, temel ihtiyaç maddelerini üreten emekçilerin yanı sıra ekonomiyi ayakta tutmak için gecesini gündüzüne katan sizler de büyük bir alkışı hak ediyorsunuz” diye konuştu.

15. Dönemde 253 Faaliyet

Faaliyet Raporunu sunan EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç ise Ocak 2019 tarihinden bugüne gerçekleşen faaliyetleri aktardı. 15. Yönetim döneminde 253 faaliyet gerçekleştirildiğini dile getiren Dalkılıç, dönem boyunca pandemi, deprem gibi pek çok olumsuzlukla mücadele edilmesine karşın bu zorlu süreçte dahi 100’e yakın faaliyet, toplantı ve etkinliğin covid şartlarında zoom üzerinden hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “Bu zorlu dönemden EGİAD’ın ve EGİAD ailesinin olabildiği ölçüde düşük düzeyde etkilenmesi için COVID 19 için bir kriz masası oluşturduk. Ekonomi değerlendirme toplantıları, pandemi sürecinin etkilerini tartışan söyleşiler, devlet destek ve teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları ile üyelerimizin süreci en iyi şekilde göğüsleyebilmelerine katkı sağlamaya çalıştık. Derneğimiz bilimi ve bilimsel çalışmaların ürettiği bilgiyi bir güç olarak niteleyerek odağına alıp ilerlemeyi en güçlü ana prensiplerinden biri olarak benimsedi. Çin ile ilgili kapsamlı bir analiz içeren EGİAD Çin Raporunu bölgemizin ilk düşünce kuruluşu olan EGİAD Think Tank’in ilk yayını olarak kamuoyunun dikkatine sunduk. Ege Bölgesi’nde girişimcilik konusunda bir marka haline gelen EGİAD Melekleri de dönemimizde faaliyetlerine artan bir ivme ile devam etti. TÜSİAD ile ortak yürütülen “Bu Gençlikte İŞ Var” etkinliğinin yanına 2020 ve 2021 yılında “Diamond Challenge” etkinliğini de ekleyerek girişimciliği lise eğitiminden itibaren destekleme ve özendirme fırsatını yakaladık. Bir sonraki dönem yönetimine 30 yılı aşkın süredir devam eden ve gelişen bakış açımızı yansıtmak üzere bir stratejik yol haritası çalışmasını başlattık ve tamamladık. Geliştirdiğimiz bu çalışma EGİAD’ın sürekli gelişimi için odağındaki konular ve yeni dünyaya hazır olmak adına yeni yönetim dönemine bir rehber olma özelliği taşımaktadır” dedi. Ege Bölgesi ve İzmir’in ilk akredite Melek Yatırım Ağı EGİAD Melekleri’nin pandemiye rağmen girişimciliği desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Dalkılıç, “15. Dönemde 4 milyon TL yatırım, 12 melek yatırımcı girişimci buluşması, 6 girişime yatırım ve 50 ekosistem çalışması ile EGİAD Melekleri başarısını devam ettirmiştir” diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Derneğin Merkezini Oluşturacak

Genel Kurul, EGİAD Yönetimine Aday olan Alp Avni Yelkenbiçer’in konuşmasıyla sürdü. Hem EGİAD Başkan Vekili hem de başkan adayı olarak yaptığı konuşmada 16. Döneme ilişkin 25 projesinin olduğunu belirtti. “Gelecek kuşaklara sorumluluğumuz olduğuna inandığımız için Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini derneğimizin merkezine alacağız” diyen Yelkenbiçer, EGİAD’ın önümüzdeki 2 yılını planlarken önceliklerinin dinamizm ve sürdürülebilirlik olduğunu kaydetti. Her işte sürdürülebilirliği gündeme taşımayı, döngüsel ekonomiyi, eşitliği ve şeffaflığı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Yelkenbiçer, “Toplumsal eşitsizliklerin önüne geçilmesi, cinsiyet eşitsizliğin azaltılması, çeşitliliklerin zenginlik olarak görülmesi, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz olan çevre bilinci yani sorumlu üretim ve tüketim artık hep gündemimizde olacak konular. Bazen farkındalık yaratarak, bazen örnek teşkil ederek ama bazen de liderlik rolü üstlenerek taşları ülkemiz lehine yerinden oynatabilmeyi hedefliyoruz. Dinamizm ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz çerçevesinde, EGİAD Girişimcilik, EGİAD Global, EGİAD Dijitalleşme, EGİAD Kültür Sanat ve Spor, EGİAD Gelecek, EGİAD Konuşuyor, EGİAD Sanayi olmak üzere toplam 7 alana yayılan 25 proje hazırlamış durumdayız. Yine Birleşmiş Milletler’in programında yer alan "hedefler için ortaklıklar” kurma yaklaşımını yoğun olarak kullanacağız. Attığımız her adımın da spesifik bir alanda ve somut bir şekilde etki etmesi hedefimiz olacak. Çalışmalarımız içinde çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik ön planda olacak. Avrupa Topluluğu’nun yeşil mutabakat şartı ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin de gündeminde olan yeşil şehir konularında çaba sarf edeceğiz. Yeni teknolojiler ve girişimcilik alanlarındaysa, EGİAD Melekleri inisiyatifimizle 5 yılı aşkın süredir başarıyla devam eden yolculuğumuz artarak sürecek” diye konuştu. İki yıla yayılan ayrıntılı bir takvim çerçevesinde dikkat çekmeyi, gündem yaratmayı, bilinç oluşturmayı hedefleyeceklerini vurgulayan Yelkenbiçer belli başlı projelerinin açılımını şu şekilde özetledi: “Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir tedarik zincirleri, sürdürülebilir üretim çalışma konularımız olacak. Döngüsel ekonomi kavramı ile ilgili bir Think Tank raporu yazmayı planlıyoruz. Hükümetimizin Sıfır Atık politikasını dernek merkezimizde ve üye iş yerlerimizde uygulamaya almayı planlıyoruz. Yine AB’nin Yeşil Mutabakat prensiplerini ele alacağız. Bunların yanında 2013 yılında dernek olarak imzacısı olduğumuz Global Compact’in 10 ilkesini de üyelerimize anlatacağız. İnsan hakları, çalışma standartları ve çevre anlamında öncü olacağımız uygulamalar geliştirmeyi planlıyoruz. Çağımızın gereği olarak dijitalleşmeyi ele alacağız. Üyelerimizin dijitalleşme yolculuğunda, onlara uygun partnerler seçerek, üniversite teknoloji transfer ofisleriyle çalışarak dijital karnelerini hazırlayacağız. İzmir’de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler ve profesyoneller için bir merkez olmak istiyoruz. Onların sosyal kültürel paylaşımlarını yapabilecekleri, öğrencilere staj imkanı sağlayabileceğimiz, profesyonellerin deneyimlerinden faydalanabileceğimiz bir dernek olmak istiyoruz. Ülkelerine döndüklerinde EGİAD’ın ve ülkemizin gönül elçileri olmalarını sağlamak istiyoruz. Genç İş İnsanları Derneği olduğumuz için aramıza katılan Z kuşağı temsilcisi arkadaşlarımıza derneğimizin dilini, işleyişini, projelerini daha güncel ve daha cazip hale getirip onların dernek için aidiyetlerini hızlandırmak istiyoruz. Onlara EGİAD’ın geleneklerini öğretip, sonraki yıllarda da EGİAD’ın liderliğini onların üretkenliği üzerine inşa edeceğimize inanıyoruz.”

EGİAD’ın daha fazla etki yaratması, daha fazla insanın hayatına değer katması için çalışacaklarını ifade eden Yelkenbiçer, tüm hızıyla süren globalleşmenin son bir yıldır adeta bedelinin ödendiğine de dikkat çekerek, “Dünya çapında iş yaparken ve dünyanın her yerine seyahat ederken, bir anda en küçük birim olan çekirdek ailelerimize geri döndük. Covid-19 salgını hepimizi ve her kurumu olduğu gibi EGİAD’ı da bir değişime zorladı. En büyük enerjisini birbirinden alan bir topluluk olarak, yüz yüze bir araya gelmeden de başarılı EGİAD işleri yapabileceğimizi kanıtladık. Ama artık yalnızca devamlılığı sağlamakla yetinemeyiz ve bu şartlara uygun “en iyi” seçenekleri ortaya koymak için EGİAD’ın söyleyecek sözü olduğunu göstermeliyiz. İyi fikirler üretmek, hiç gidilmemiş yerlere doğru yol açmak, herkesin tereddüt ettiği bir ortamda doğru örnekler ortaya koymak herkesten çok bizim vazifemizdir ya da biz bu “öncü” rolünü kendimize görev addediyoruz! Çünkü pusula kabul ettiğimiz EGİAD’ın misyonu bize “Türkiye’nin toplumsal rekabet gücünü geliştirme” yönünü gösteriyor. O rekabet gücüne de en çok bugün ihtiyaç var” dedi.

16. Dönem Yönetim Kurulu: Alp Avni Yelkenbiçer, Başak Çayır Canatan, Cem Demirci, Fatih Mehmet Sancak, Filip Minasyan, Frederic Pagy, Kaan Özhelvacı, Oğuz Sertaç Yılmaz, Özveri Yandaş Okay, Pınar Berberoğlu, Süleyman Tutum, Can Bosor, Sevim Doğanoğlu, Müge Şahin, Ece Elbirlik Ürkmez, Yağmur Yarol, Ali Kolcu, Erkan Karacar, Mert Hacıraifoğlu, Arda Yılmaz, Eyüpcan Nadas, Can Atik.