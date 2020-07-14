EGİAD'ın Dış Ticaret Atağı Sürüyor

Üyelerinin %60'ının yurt dışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde iş birlikleri bulunan EGİAD, başlattığı Dış Ticaret Elçileri Programı ile ihracat açığını kapatmak üzere büyük bir çalışma sergiliyor

Genç iş insanlarının yurt dışına açılma sürecini hızlandırmak, bu süreçteki maliyetleri düşürmek ve Kovid-19'un yarattığı olumsuz etkileri bertaraf etmek isteyen EGİAD, dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere başlattığı "Dış Ticaret Elçileri" ile bu kez Hollanda'yı ele aldı. EGİAD Yönetim Kurlu BaşkanıMustafa Aslan'ın ev sahipliğinde Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıya,Hollanda İzmir Fahri Konsolosu ve EGİAD Kurucu Üyelerinden Oğuz Özkardeş, Hollanda Dış Yatırım Ajansı NFIA Proje Müdürü Yavuz Selim Yaşar,EGİAD Hollanda Dış Ticaret Elçisi ve EGİAD Üyesi Elif Kazanan Cun konuşmacıolarak katıldı.

EGİAD Yönetim Kurlu BaşkanıMustafa Aslan yaptığı açılış konuşmasında, 400 yılı aşkın bir süredirilişkilerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Hollanda'nın ülkemize 25 milyar 402milyon Dolar doğrudan yatırım yaptığını belirterek, 2019'da da en çok yatırımyapan ülke sıfatını koruduğunu vurguladı. Aslan, ülkemizde yer alan Hollandafirmalarının azımsanmayacak sayıda olduklarını belirterek, "Aralık 2019 tarihiitibariyle, ülkemizde, aralarında Unilever, ING Bank, Credit Europa Bank, AGTNetherlands, Achma gibi firma ve bankaların da olduğu 3.214 Hollanda firması ve40 irtibat bürosu faaliyet göstermektedir. Türkiye'de Hollanda sermayelişirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp endüstrisi,telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda, tarımsal sanayi ve turizm sektörlerigibi hemen her sektörde faaliyet göstermektedirler" dedi.

Hollanda ilk sırada

Hollanda ile ilişkileringüçlendirilmesinden yana olduklarını kaydeden EGİAD Başkanı Aslan, "15. Dönem YönetimKurulu olarak çok önem verdiğimiz EGİAD Dış Ticaret Elçileri projesi ile yurtdışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ilehalihazırda bu konuya hakim ve yurt dışı yatırımları olan EGİAD üyelerini biraraya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi planladık. Merkez Bankası verilerinegöre, 2002-2019 döneminde Türkiye'den Hollanda'ya yapılan uluslararası doğrudanyatırımların toplamı 13 milyar 763 milyon Dolar olup, 2019 yılında ülkemizdenyurt dışına yapılan doğrudan yabancı yatırım bakımından Hollanda ilk sırada yeralmaktadır. Hollanda'da Türk kökenli iş adamları tarafından kurulan şirketsayısının 23 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu girişimciler,toplam 6 milyar Avro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiyeistihdam sağlamakta, yaklaşık 8 milyar Avro düzeyinde ciro oluşturmaktadır"dedi. Kovid-19 salgınının ihracatı olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Aslan,"İhraç ürünlerimiz açısından en önemli pazar şüphesiz Avrupa Birliği. AvrupaBirliği'ni komşu ülkelerimiz İran ve Irak takip ediyor. Avrupa Birliği'ne üyeülkelerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında gelecekte uygulaması muhtemelkısıtlama veya yasaklamaların ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceğini değerlendiriyoruz;özellikle kara yolu ile yapılan ihracatlarda eşyaların geçiş güzergâhındakiülkelerin uygulayacağı kısıtlamaların ekstra gecikmelere neden olabileceği budurumun da ihracatı olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz" şeklindekonuştu. Hollanda İzmir Fahri Konsolosu veEGİAD kurucu üyelerinden Oğuz Özkardeş ise, iki ülke arasındaki ticariilişkilerin son derece üst düzeyde seyrettiğini ve bu ilişkileri sürdürülebilirkılmak ve öteye taşımak için olumlu niyetlerle her daim çalıştıklarınıkaydetti.