EGİAD'ın E Ticaret İş Birlikleri Devam Ediyor

Kovid-19 ile mücadele döneminde sosyal mesafe çağrılarına uyan milyonlarca insanın tercihi online alışveriş oldu. Yapılan araştırmalar, pandemi sürecinde tüketicinin e-ticaret algısında değişimler olduğunu ortaya koyarken, başlattığı e-ticaret seminerleri ile üyelerini online satışın incelikleri ile buluşturan EGİAD, son olarak n11.com ekibiyle biraraya geldi.

Koronavirüsten korunmak içinalınan önlemler kapsamında çoğu kişi temassız alışveriş yapmaya olanak tanıyane-ticaret sitelerine yöneldi. Bu dönemde e-ticarete başlamak isteyen KOBİsayısı, yüzde 50 artış gösterirken, e-ticaret sitelerinin satışları ise yüzde200 arttı. Bu kapsamda üyelerinin zarar görmemesi amacıyla bir dizi seminerbaşlatan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, e ticaret eğitimlerininüçüncüsünde n11.com yetkilileriyle bir araya geldi. n11.com Ege Bölge SatışMüdürü Burak Boran ve n11.com İş Ortakları Eğitim Müdürü Aykut Baskın'ınkatıldığı etkinlik EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı.Tüzel kişilere dayalı sanal alışveriş platformu n11.com hakkında bilgi verenAslan, e-ticaretin pandemi döneminde çıkış noktası olabileceğinin de altınıçizdi. Aslan, "Günümüzde teknoloji ve internet dünyasındaki devrim ile pandemikoşullarıyla temassız alışverişe yönlenmemiz e-ticareti gittikçe geliştirdi.E-ticaret yapmak hem büyük firmalar için hem de orta ölçekli firmalar içinbüyük önem taşımaya başladı. Türkiye'de öncelikle kapatılan spor salonları,berberler, kafe ve eğlence mekanlarının yanı sıra pastane, fırın gibi dükkanlariçin de hizmet sınırlamaları getirildi. Getirilen bu uygulamalarla küçükişletmeler olumsuz etkilenmeye başlasa da e-ticaret hizmeti veren işletmelerinyoğunluğunun arttığını söylemek mümkün. Kısacası bu noktada koronavirüssalgınının, e-ticaret yapan firmalar için, hizmetlerini doğru bir şekildeyönettikleri takdirde gelirlerini arttırmaya yönelik bir fırsat olduğunusöyleyebiliriz. Çünkü bu süreçte evlerinde kalan insanların büyük bölümü ailelerinive kendilerini koronavirüs tehlikesinden korumak için market ihtiyaçları dadahil olmak üzere kıyafet, mobilya, kozmetik gibi alışverişlerini internetüzerinden gerçekleştirmeye başladı. E- ticaretin yükselişiyle beraber e-ticarethizmeti veren firmalar da yükselişini sürdürüyor. Pandemi sürecinde öneminitekrar gösteren e-ticaret ile beraber bu yönde hizmet veren firmalarıngelirlerinde de büyük artışlar gözlenecektir" dedi.

n11.com'un e-ticaret ekosisteminibüyütmek için yıllardır aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtenn11.com İş Ortakları Eğitim Müdürü Aykut Baskın ise, "Açık pazarekosistemimize dahil ettiğimiz KOBİ'lerimizi geleceğe hazırlamak, işortaklarımıza dijitalleşme yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla onlineeğitimlerimize devam ediyoruz. Geçen yıl 32 şehirde 61 e-ticaret eğitiminde 8bin 500, online eğitimlerde ise 3 bin 500'e yakın iş ortağımıza eğitimdüzenlemiştik. Bu yıl ise pandemi nedeniyle online eğitimlerimizin sayısınıartırdık. 2020 yılı boyunca hafta içi her gün online eğitim toplantılarıdüzenledik. Bu kapsamda 344 online eğitim gerçekleştirdik ve tüm eğitimlerimizetoplamda 41 bin 311 iş ortağımız katıldı. Bu dönem, iş ortaklarımızıne-ticarette daha güçlü yer alabilmeleri için online eğitim içeriklerimizi ve kapsamımızıda geliştirdiğimiz bir dönem oldu" diye konuştu. E ticaretin gelişimihakkında da bilgi veren Baskın, Türkiye'de her yıl yüzde 30 oranında büyüyen eticaretin, 2020 yılındaki büyüme oranının ise yüzde 65 olduğuna dikkat çekti. Baskın,200 binin üzerinde iş ortağı, 17 milyon üzerinde üye sayısı, 20 milyon üzerindeaktif ürün sayısı ile n11.com'un aylık tekil ziyaretçi sayısının 33.9 milyonolduğunu vurguladı.

EGİAD üyeleriyle e-ticaretin,Dünya ve Türkiye'deki gelişimini paylaşan n11.com Ege Bölge Satış Müdürü BurakBoran da, "n11.com Ege Bölge Ofisi olarak iş ortaklarımıza ücretsiz mağazaaçılışı, ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi, platformun kullanımı, satış artırmayolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketicihakları, kişisel verileri koruma kanunu, platforma ürün yükleme, siparişyönetimi, entegrasyon, muhasebe, lojistik ve akıllı ürünler desteklerimizinyanı sıra KOBİ'lerin iş yükünü azaltmaya yönelik olarak geliştirilen n11faturamve n11mağazam gibi e-ticaret çözümlerimizi sunuyoruz. İzmir'de yer alanofisimizde yüz-yüze ve online kanallar üzerinden destek vermeye gayretgösteriyoruz" dedi.