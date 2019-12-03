EGİAD yönünü dünyaya çevirdi

Üyelerine yeni iş fırsatları yaratacak yurtdışı yatırımlarının önünü açmak ve ticari bilgi akışını sağlayacak organizasyonlara imza atmak üzere yurtdışı pazar araştırmalarını sıkı takip eden EGİAD, Uluslararası İlişkiler çalışmalarını arttırdı.

Dernek üyeleri ilk olarak Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ile bir araya geldi. Ardından da Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya ile üyelerini buluşturdu. Bu yıl yurtdışına yapacağı iş gezilerini planlayan EGİAD, "Ticari Diplomasi" vizyonuyla ilk olarak Almanya'yı mercek altına aldı. Bölgede ticarete yön veren ekonomik, hukuki ve sosyal altyapı hakkında bilgi verilirken, ticari hayatın geliştirilmesi için kurumlar arası işbirliği çalışmaları değerlendirildi.

İş birliğini artıracağız

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Almanya'nın en geniş görev bölgesi Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ile İzmir arasında ticari ve kültürel diyaloğunun geliştirilmesini istediklerini dile getirerek, bu tür ziyaret ortamında gelişen uluslararası dostlukların yeni ticari girişimlerin doğmasına fırsat yarattığını vurguladı, "İzmir ile işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğunu söyleyebiliriz. Almanya 2018 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Rusya Federasyonu ve Çin'in ardından üçüncü sırada bulunmaktadır. " dedi. İzmir'in potansiyel yatırım olanaklarının ve genel ekonomisinin yakından takip edildiğine de dikkat çekilen görüşmelerde, ticari ve sanayi açısından Türkiye Almanya ilişkileri ayrıntılı olarak değerlendirildi.