EGİKAD’tan genç bilim  kadınlarına destek  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.sınıf Öğrencisi Çağıl Kalender ile bir araya gelen EGİKAD, bilim dünyasında üreten kadınların yanında olmak için projeler geliştiriyor. Çağıl Kalender, geçen sene ‘‘Alzheimer Tedavisinde Modifiye Myricetin İlacı’’ projesiyle TÜBİTAK’tan birincilik ödülü aldı

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), yaz etkinlikleriyle genç bilim kadınlarına destek oluyor. Bilim dünyasında kadınların başarılı bir grafik çizdiğini belirten EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, kadınların birbirine katacağı çok fazla konu olduğunu vurguladı. Kadınların güncel konjonktürde başarılı isimlerin desteklenmesi gerektiğini ve başarılı kadınların gelecek kuşaklara rol model olacağını ifade eden Baran, “EGİKAD iş dünyası ve bilimsel alanda üreten ve üretken isimlere her zaman destek verecek. Kadınların günümüz şartları altında üzerinde baskıyı kırmasının tek yolu birbirine destek olmasından geçmektedir. Destek olarak engelleri beraber aşamanın bilincinde olan EGİKAD, bilim dünyasındaki kadınların da yanında yer almaya devam edecek” diye konuştu.

Ortak paydamız kadın

“Ortak paydamız kadın!” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Baran, “Kadınların cam tavanı delebilmesi ve kadınlara karşı oluşan önyargıyı kırabilmenin tek yolunun dayanışmadan geçtiğinin farkındayız. EGİKAD, sadece iş kadınları dernekleri olarak faaliyetleri yürütmüyor aynı zamanda toplumun her katmanına önderlik edebilecek ve yol gösterecek kadınlarına yönelik de faaliyetlerini sürdürüyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Çağıl Kalender’i ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Öğrencilik hayatında kendisini kanıtlamış olan bir ismin bilim dünyasına adını altın harflerle yazdıracağından hiçbir şüphem yoktur” dedi.



