EHKİB 2022 hedefi: 1,6 milyar dolar

Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasında yer alan hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2022 yılında 1,6 milyar dolar ihracat hedefliyor

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, başkan yardımcıları Seray Seyfeli ve Toygar Narbay, birliğin 4 yılını değerlendirdi. Alsancak’ta bir restoranda düzenlenen basın toplantısında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Sertbaş, Türkiye geneli hazır giyim ihracatının 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 18 artışla 20,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 14 arttığını söyledi.

Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörü

Geçen yıl EHKİB ihracatının ise 1 milyar 489 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Sertbaş, “İhracatımız 2020 yılına göre yüzde 14, 2019 yılına kıyasla yüzde 13 arttı. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD oldu. İhracat hedefimize ulaşmamızda tasarıma yaptığımız yatırımın payı büyük. Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. 2021 yılı Türkiye geneli ihracat birim fiyatı 13,3 dolarken 2021 yılı EHKİB ihracat birim fiyatı 16,9 dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün birim fiyatları Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor” dedi.

Sektör UR-GE projeleri ile sürdürülebilirliğe odaklandı

Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sertbaş, firmaların sürdürülebilirlik konusuna teknik açıdan daha yeterli olmalarını hedeflediklerini söyledi. Bir diğer tamamlanan UR-GE projesi Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi hakkında ise Sertbaş, “Bu projede proje katılımcısı firmaların konvansiyonel üretimden katma değerli teknik tekstil üretimine geçişinin sağlanması amacıyla firmaların ihracat ve üretim potansiyelinin, çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir rekabetlerinin artırılmasına odaklanılmıştır. İhtiyaç analizi ve eğitimler sonrasında katılımcı firmalara yönelik altyapı ve deneyimleri göz önüne alınarak Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme konulu danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür” diye konuştu.

İhracata yeni başlayan firmaların kapasiteleri geliştirilecek

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise yurtdışı fuarlara dikkat çekerek “Bin 300 üyemiz var. Ancak sadece 50’ye yakın firma yurtdışındaki fuarlara katılıyor. Fuarlardan faydalanamayan, iştirak etmeyen ama üyemiz olan firmalarımızın fuarlara katılımını artırmak için projeler geliştireceğiz. İhracata yeni başlayan firmalarımızın kapasitelerini geliştirmek istiyoruz” dedi.

Dış ticaret açığını azaltan en büyük sektör

Hazır giyim, tekstil ve deri giyim dahil ihracatının 35 milyar dolar ve iç pazar üretimiyle birlikte 55 milyar dolarlık bir endüstri olduğunun belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay da “Hazırgiyim sektörü tek başına 17 milyar dolar net katma değer yaratıyor. Bu anlamda dış ticaret açığını azaltan, net döviz fazlası veren en büyük sektör konumunda. Sağlam sürdürülebilir alt yapımız, temiz üretime yaptığımız yatırımlar ve Avrupa’ya olan yakınlık avantajımızla 2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum. 2022 yılı için moda sektörü ile ilgili tahminlerde bulunan McKinsey'nin de belirttiği gibi Türkiye, moda tedarikçisi ülkeler arasında en çok öne çıkan ülke olarak görünmektedir. Ülkemizin sektörde sürdürülebilir üretim alanında yatırımlarını arttırması ile önemli fırsatlar yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle geri dönüşüm merkezlerinin kurulması, geri dönüştürülmüş malzemelerle hammadde üretiminin artması, Türkiye’yi daha çok tercih edilen tedarikçi ülke konumuna getirecektir” diye konuştu.