EİB'in Kasım ayı ihracatı % 7 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Kasım ayı ihracatı geçen seneye göre yüzde 7 artarak 1 milyar 213 milyon dolara ulaştı.

Böylelikle EİB şimdiye kadarki en yüksek Kasım ayı ihracatına imza atmış oldu. Türkiye’nin ihracatı ise Kasım ayında yüzde 1 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde 11 milyar 749 milyon dolarlık ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemki ihracat rakamı ise 12 milyar 855 milyon dolar. EİB üyelerinin tarım ihracatı 468 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sanayi ihracatı ise yüzde 15 artışla 659 milyon dolara ulaştı.

Zirve demir çelik sektörünün

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği yüzde 46 yükselişle 142 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak Kasım ayının hem artış rekortmeni hem de en fazla ihracat gerçekleştiren Birliği oldu. Yaş meyve sebze ihracatı 45 milyon dolar tutarında gerçekleşirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 17 artışla 72 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği toplamda yüzde 8 artışla 116 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 113 milyon dolar ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Serbest Şehir vurgusu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.” sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti: Türkiye ekonomisinin de 2050 yılında en büyük onuncu ekonomi olacağı tahminler arasında. Ülkemizin ilerleyen dönemde küresel ticaretteki rolünü çok daha güçlendireceği kaçınılmaz. Ancak her pazarın dinamiklerine uygun hazırlık yaparak hareket etmeliyiz. Bir tarafta ülkelerin iklim krizi diplomasileri ve ticaret savaşları devam ederken diğer tarafta tedarik zincirleri için alınan bir önlem olan 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla dünyanın en büyük serbest ticaret alanı oluştu. İzmir’in Serbest Şehir olması halinde ihracatımız daha sürdürülebilir hale gelecektir. Yeni dünya düzenine göre ajandamızı şekillendirip, çevre ve dijitalleşme politikamızı sağlam temeller üzerine oluşturmalıyız. Doğru bir stratejiyle dayanışma, iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket edersek ihracatımızı çok daha iyi yerlere taşıyabiliriz.” dedi.