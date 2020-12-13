EİB Moda Tasarım Yarışması dijitalde

Türk moda endüstrisine genç, yenilikçi, vizyoner tasarımcılar kazandırmak için 16 yıldır yolculuğuna devam eden EİB Moda Tasarım Yarışması pandemi döneminde dijital ortama taşındı.

EİB 15.Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 finalist arasından ilk üç tasarımcı 17 Aralık 2020 tarihinde ilk kez dijital ortamda belirlenecek. 10 finalistin kıyafetlerinin tanıtıldığı defile ise pandemi koşullarının iyileşmesi sonrasında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. EİB Moda Tasarım Yarışması’nın final defilesini 10 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, final defilesini pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında ertelediklerini hatırlattı.

İhracatımızı 50 milyar dolara tasarımla çıkaracağız

Türk moda endüstrisine 15 yıldır yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını anlatan Sertbaş, “Türkiye’ye yıllık 26 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyon civarında kişiye istihdam sağlayan dev bir sektörüz. Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatının kg başına 1,3 dolar olduğu süreçte Hazırgiyim sektörü olarak 13 doların üzerinde ortalama ihraç fiyatına ulaşıyoruz. Katma değerli ürün ihracatında zirvede yer alan sektörler arasındayız. Bu başarının altında yatan en önemli etkenlerden biri kendi tasarımlarımızla, kendi koleksiyonlarımızla ihracat yapıyor olmamız yatıyor. Her firmamızın bünyesinde tasarım ofisleri var. Ticaret Bakanlığı’nın verdiği tasarım desteği ile bu ofislerimiz daha da güçlendi. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı 30 dolar seviyesine çıkarmak. Bunu sağladığımızda bugün 26 milyar dolar olan yıllık tekstil ve konfeksiyon ihracatımızı 50 milyar doların üzerine taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Tema sürdürülebilirlik

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın bu yılki temasının sürdürülebilirliği öne çıkaran TECH-TILITY olarak belirlendiği bilgisini veren EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Tuğba Hazar, tasarımcıların, en büyük mirasımız olan doğayı bugünkü yaşam iksirimiz olan teknoloji ile birleştirmelerini, bu bilinç ve ön görüyle teknolojiye bir de böyle dokunarak tasarımlarını oluşturmaları beklediklerini, bu beklentilerine uyumlu olarak tasarımcılardan da çok güzel tasarımlar gelmesinden dolayı doğru bir iş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. On finalist dijital ortamda tasarımlarını jüriye anlatarak derece elde etmeye çalışacak. Tasarımcıların kıyafetleri dikim aşamasından başlanarak, fitting süreci, kıyafetlerin mankenler üzerinde 360 derece fotoğraf çekiminin yapılarak zenginleştirilmiş finalist videoları da seçim öncesi jüri üyelerine gösterilecek.

10 finalist

Aycan Hakalmaz İstanbul

Ayşe Kaya İstanbul

Can Encin İstanbul

Ecem Akçay İstanbul

Fadime Yıldırım İzmir

Gizem Mendi İzmir

Gökhan Rençber İstanbul

Manolya Yalçınkaya İzmir

Selen Tavtın İstanbul

Zülal Açar İstanbul



