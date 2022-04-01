EİB’de seçim heyecanı başladı

Ege İhracatçı Birliklerinde seçim heyecanı başladı. İlk yapılan genel kurul olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kurulunda mevcut başkan Hayrettin Uçak, yeniden başkanlığa seçildi.

FATİH ÖZKILINÇ-Ege İhracatçı Birliklerinde genel kurul maratonu Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB)’in Genel Kurulu ile başladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ni 2022-2026 yılları arasında yönetecek kadroların seçildiği genel kurulda tek liste olarak giren mevcut başkan Hayrettin Uçak ve yönetimi tekrardan göreve seçildi. Genel kurulda konuşan Ege Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, göreve geldikleri günden bu yana hiç durmadan ihracatlarını artırdıklarını ve Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarını kırdıklarını belirterek, “765 Milyon olan ihracatımızı 1 milyar 212 milyon dolar seviyelerine ulaştırdık. Tüm üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İhracatçıların sorunlarına çözüm üretilecek

Yeni dönemde birliğin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Uçak, “Yeni dönemde Birlik merkezimize ‘ALO İHRACAT’ hattı kurarak; siz değerli üyelerimizin sorularına doğru ve anlaşılır bir şekilde cevap almasını sağlayacağız. Ürün bazlı komiteler kurarak çalışmalarımızı detaylandıracağız. Öncelikle kuracağımız komiteler, yurt dışı fuar, ithalatçı firma ziyaretleri ve tanıtım faaliyetleri komitesi, Meyve suyu ve alkollü içecekler komitesi, Turşu, salça, konserve, meze, mamul ürünler komitesi, Taze meyve sebze ürünleri komitesi, Üreticilerimizin ayağına kadar gidip yoğun olduğu köy kahveleri, köy meydanı, lokal vb. yerlerde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Pestisit kalıntıları konusunda mücadelemize daha etkin ve hızlı bir şekilde devam ederek, ve üreticilerimizi pestisit konusunda bilgilendireceğiz. İhracatçı ailemiz ile altı ayda bir genişletilmiş toplantılar düzenleyeceğiz, bu toplantılarımıza üst düzey bürokratların, sektörümüzün önde gelen akademisyenlerinin ve ekonomistlerin katılmasını sağlayacağız. İhracatçılarımızın şu an en önemli sorunları olan, C-Şeker tedarik sorunu, yüksek analiz ücretleri, Rusya Federasyonu’na analiz sıklığı, marketlerdeki denetim uygulamaları, sanayicilerimizin kullanmış olduğu katı yakıt ihtiyacının karşılanmaması, Rusya Federasyonu’nun ruble ile ödeme yapması, ülkemiz bankalarının Rus Rublesini kabul etmemesi sorunlarını en kısa sürede çözüme ulaştırmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz” diye konuştu.

EYMSİB’in bütçesi 21 milyon TL

Genel Kurulda önceki dönem yönetim ve denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. 2022 yılı tahmini bütçesi 21 milyon TL olarak açıklandı. Gider bütçesi de 21 milyon TL açıklanırken denk bütçe oluşturulduğunun bilgisi verildi. Birliğe yeni kayıt olacaklardan alınacak olan giriş aidatı 200 TL olarak belirlenirken yıllık aidatın alınmayacağı belirtildi. Genel kurulda gelir ve gider bütçesi oy birliği ile kabul edildi.