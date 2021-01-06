EİB’in 2021 yılı hedefi 15 milyar dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2020 yılında ihracatçılarımız 216 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. 2020 için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine, 2021 yılında dijitalleşme, lojistik, Ar-Ge, yeşil üretim, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejimizle ulaşacağız.” dedi

Aralık ayında yüzde 14 artışla ihracatını 1 milyar 257 milyon dolara taşıyan Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılını 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktı. EİB üyelerinin 2020 yılında tarım ihracatı yüzde 4 artışla 5 milyar dolara, sanayi ihracatı ise 7 milyar dolara ulaştı. Ege Bölgesi’nin ihracatı ise 2020 yılında 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, yüzde 67'lik ihracat artışıyla 28 milyon 648 bin dolar döviz geliri elde ederek, Aralık ayında ihracatını en fazla artıran birlik oldu. Yaş meyve sebze ihracatı 2020’de yüzde 28 artışla 346 milyon dolar tutarında gerçekleşirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 12 artışla 693 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 1 milyar 39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, 17’lik artışla 2020 yılının artış rekortmeni oldu. EYMSİB'in Aralık ayı ihracatı ise 106 milyon dolar.

İhracat şampiyonları

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2020 yılında Türkiye’ye 1,3 milyar doları kazandırarak zirveye ortak oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin Aralık ayı ihracatı 129 milyon dolar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Aralık ayı ihracatı ise yüzde 14 artışla 112 milyon dolar. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Gelişmeler bize gösteriyor ki mevcut pazarları korumak ve büyütmek kadar rekabetin her geçen gün değiştiği yeni pazarlara girmek de doğru bir stratejiyle mümkün. Artık değişim, reform ve yenilenme zamanı.” dedi. Ege İhracatçı Birlikleri’nin en zorlu koşullar altında dijitalleşmede gösterdiği güçlü performansla yeni kanallar yaratarak, yeni iş birlikleriyle 2020 yılını geride bıraktığını söyleyen Eskinazi şöyle devam etti: Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında EİB'nin ihracatındaki düşüş yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Özellikle Aralık ayı EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 11 tanesinin ihracatını artırdığı, tarım sektörlerinde yüzde 16, sanayi sektörlerinde ise yüzde 14 gibi yükselişlerin yaşandığı bir aydı. 2020’de hem tarım hem sanayi sektörlerimizle gerçekleştirdiğimiz sanal fuarlarla, sanal sektörel ticaret heyetleriyle Türkiye’de ve dünyada ilklere imza atarak farkındalık yaratan yeniliklere öncü olduk. 2020 yılında ihracatçılarımız 216 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. 2020 için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine, 2021 yılında dijitalleşme, lojistik, Ar-Ge, yeşil üretim, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejimizle ulaşacağız.” İzmir, 9 milyar 534 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde dördüncü, Ege Bölgesi illeri arasında birinci sırada yer aldı. Manisa 4 milyar 180 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi'nde İzmir'i takibini sürdürürken, Türkiye sıralamasında sekizinci sıradaki yerini korudu.