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Ekmek, süt, un, makarna, yumurta... yine zam bekleniyor!

Ekmek, süt, un, makarna, yumurta... yine zam bekleniyor!
04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:25

Merkez Bankası, buğday ve yeme gelen zamlar yüzünden ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam yağacağını rapor etti.

Merkez Bankası (TCMB), buğday fiyatının artması nedeniyle önümüzdeki 4 ay boyunca ekmek, makarna, un, bulgur ve tahıl ürünlerindeki zam sağanağının devam edeceğini bildirdi.

Merkez Bankası da, (TCMB) zamlı buğdayın başta ekmek olmak üzere tahıl fiyatlarını artıracağını, bunun da tüketici enflasyonunda 17 puanlık artışa yol açacağına hesapladı. TCMB yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle de, kırmızı ve beyaz et ile yumurta, süt ve süt ürünlerinde de yeni zam riski oluştuğunu rapor etti. Merkez Bankası, buğday ve yem fiyatlarının gıda enflasyonuna etkisini ortaya koyan kritik bir analiz çalışması yayımladı. Çalışmada, önümüzdeki dönemde yaşanacak gıda zamlarına ilişkin şu tespitler yapıldı:

“2020 yılında yaşanan kuraklık ve döviz kurundaki artışla beraber ekmeklik buğday fiyatları artış eğilimine girmiştir. Devam eden jeopolitik görünüm, uluslararası buğday fiyatları ve tedarik sıkıntıları kanalıyla ekmek, makarna, un, bulgur ve fırın ürünleri üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Rusya-Ukrayna çatışmasının etkisiyle 23 Şubat-18 Nisan arasında yurtiçi ekmeklik buğday fiyatları yaklaşık yüzde 28.3 oranında artmıştır. Teknik tahminler yurtiçi buğday fiyatlarındaki yüzde 10 oranındaki bir artışın tüketici ekmek-tahıl enflasyonuna yansımasının 4 aylık bir süre zarfında 6 puan civarında olduğuna işaret etmektedir. 23 Şubat-18 Nisan arasında buğday fiyatlarının yüzde 28.3 arttığı dikkate alındığında, diğer faktörlerin (kur, mazot, tedarik zinciri) etkisi sabitken bu gelişmenin ekmek tahıl grubuna olası
ek etkisinin 17 puan civarında olacağı hesaplanmaktadır.”


Beyaz et ve yumurta da etkilenir

Merkez Bankası çalışmasında, tahıl ve yağlı bitkilerdeki fiyat artışlarının yurtiçi yem fiyatlarını, bunun da kırmızı ve beyaz et, yumurta ile süt ve süt ürünleri üzerinde zam baskısı yarattığı belirtildi. Çalışmada, “Bu durum dikkate alındığında, jeopolitik gelişmeler dış fiyat baskıları kanalıyla tüketici gıda fiyatları üzerinde kayda değer etkiler oluşturmaktadır” denildi. (Sözcü)

Etiketler; #merkez bankası #zam #buğday zam #ekmek zam #makarna zam #et süt zam #zam yağmuru
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