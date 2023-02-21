Ekonomi stabil kalırsa büyük başarı

Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğün sekteye uğradığını aktaran Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, ciddi gelir kayıplarının olduğuna dikkat çekerek "Ekonomi bu seviyede stabil tutulabilirse büyük bir başarı olarak görmek lazım" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan depremin ülke ekonomisine etkilerini Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, Haber Ekspres'e değerlendirdi. Depremin etkilediği 10 ilin ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Acar, "Bölgedeki üretimler diğer bölgelerdeki üretimi destekliyor. Eğer bu üretim bölgede yapılamazsa diğer bölgelerdeki üretim de aksayacaktır. Diğer bölgeler bu durumda ya yeni üretim yapacak firmalar bulmaya çalışacak ya da ithalat yapacak. Ülke ekonomisinin beşte birisi dediğimiz zaman yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğün sekteye uğradığını söyleyebiliriz. Deprem sonucu yıkılan yerler üretim yerleri olmayabilir ama bir başka üretim faktörü de emek. Şu anda ciddi bir emek kaybı var. 150 bine yakın insan yaralı vaziyette, can kayıplarımız 50 bine yaklaşmış durumda. Böyle baktığımızda bu kadar insanın kaybı hem bizim yıllardır biriktirdiğimiz beşeri sermayenin kaybı anlamında hem de üretim için gerekli olan gücünü şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu insanların yeniden yetiştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması çok kolay olmayacak" dedi.

Zaman alacak

Bölgede her şeyden önce hayatın normale dönmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Acar, "Bölgenin sanayisinin, işletmelerinin, çarşısının yeniden hayat bulması gerekiyor. Bu durum ciddi bir zaman gerektirecektir. Enkazın kaldırılmasının bir yıl kadar süreceği belirtiliyor. Bir de planlama yapılmasını ve yapılan planların hayata geçirilmesini istiyoruz. Bunlar birden olacak şeyler değil, Türkiye yaklaşık 3 yıl içinde biraz normalleşebilir. Bölgenin yaralarını sarması için 5 yıla ihtiyacı var. Ülke ekonomisi açısında ise eğer ekonomimiz bu halini koruyabilirse büyük başarı olarak sayılabilir. Çünkü ciddi anlamda bir gelir kaybı söz konusu. Devletin vergi kayıplarında tutun işletme, istihdam, sermaye kayıplarına kadar. Ekonomi bu seviyede stabil tutulabilirse büyük bir başarı olarak görmek lazım. Şu anda sükunetle acil ihtiyaçların belirlenip bu yönde adımlar atılması gerekiyor" diye konuştu.

Temel sorun fiyatlardaki yükseliş

Ülkenin içinde bulunduğu durumda Hükümetin ekonomik açıdan izlemesi gereken yolu da aktaran Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, "Biz bir yıldır yüksek enflasyona maruz kalmış bir ülkeyiz. Bu yüksek enflasyondan dolayı vatandaşlarımız fiyatları yükseltme eğiliminde. 'Fiyatlar nasıl olsa yükselecek' bu o kadar kötü bir algı ki iki gün önce aldığınız malı bugün aynı fiyattan alamıyorsunuz. 'Ne oldu' dediğinizde 'Mal ithal' deniliyor. İthal denildiğinde dolar mı yükseldi, lojistik maliyetleri mi yükseldi, vergiler mi arttı? Hiçbir şey yok. Ama mesela gelen zam yüzde 20. Bunun hiç akıl alır bir tarafı yok. Ekonomiyi bu hale getirdiğimiz zaman algıların gerçeklerin üstüne çıktığı bir durumda enflasyonla baş etmek mümkün değil. Türkiye'nin şu an temel sorunu; fiyat yüksekliği. Fiyatlardaki tırmanmaya engel olmak için Hükümetin güven sağlayıcı bir takım düzenlemelere gitmesi gerekiyor. Bu sadece askerle, polisle, zabıtayla çözülecek bir şey değil. Devletin doğru bir ekonomi iletişimiyle insanlara güven kazandıracak iş ve işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Enflasyonun, hayat pahalığının atmasını engelleyecek önlemlerini sert bir şekilde artarak devam ettirilmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.