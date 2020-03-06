Ekonomik sıkıntılar üreticiyi ihracata yöneltiyor

Türkiye'ye 2019'da 3,6 milyar dolar döviz kazandıran, 2,7 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, 4-8 Mart'ta Modeko Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda büyük bir buluşmaya sahne oluyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Modeko Fuarı kapsamında, "Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması"na ev sahipliği yaptı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, konuşmasına İdlib'teki terör saldırısına değinerek başladı, "Hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu nedenle ihracatçılarımızın başarılarını taçlandırmak için düzenlemeyi öngördüğümüz ödül törenini üzülerek programdan çıkarmak durumunda kaldık." dedi.

Üniversiteler Modeko'da

Fuar organizasyonuna ilave katkıda bulunmak için üniversitelerle irtibata geçtiklerini ve tasarımla ilgili hocaları davet ettiklerinden bahseden Cahit Doğan Yağcı, "Ege Üniversitesi meslek yüksekokulu, Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Yüksekteknoloji Enstitüsünü'nün tasarım bölümlerini davet ettik. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bir stant açmaya tasarımla ilgili faaliyetlerde bulunmaya karar verdik. Bugün başlayan aktiviteler 3 gün sürecek, her gün ayrı hoca gelip tasarımla ilgili sorularınızı cevaplandıracak." diye konuştu.

Torbalı Mobilya OSB'de sona doğru

Cahit Doğan Yağcı, Karabağlar'ın kentsel dönüşüm içerisinde olduğunu, mobilya sektörünün burada sıkıştığını, İzmir dışında yeni bir bölgeye geçmesi gerektiğini yineledi. İzmir'in gündemine Torbalı Organize Sanayi Bölgesinin bitişiği arazide Torbalı OSB'nin ikinci kısmı olarak Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını taşıdık. Fikir İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Torbalı Belediyesi, Torbalı Ticaret Odası tarafından destek buldu. Müracaatlar alındı, çalışmalar devam ediyor. İhracat açısından son derece önemli. 590 bin metrekarelik alan için 64 firma başvurdu. Şu anda 390 bin metrekare alan sağlanabiliyor. Mevcut alanın neredeyse yüzde 50 fazlası bir talebin oluştuğunu görüyoruz. Bu da bize sektör için mobilya organize sanayi bölgesi ihtiyacının önemini ortaya koyuyor. Showroomların olduğu, mobilya ile ilgili eğitim kurumlarının bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışından gelen müşterilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğimiz bir yer olacak. Yabancı geldiği zaman alternatif görmek ister, çok sayıda firmayı görmek ister bunu sağlarsak daha çok yabancı gelir."

Selüloz üretimi Türkiye'de yapılmalı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 2019'da %9,2'lik artışla 692,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Yağcı, en büyük payın 458 milyon dolarla kağıt sektörü olduğunu söyledi. Kağıt sektöründe selüloz üretimi olmadığı için 4,5 milyar dolarlık selüloz ithalatı var. Kağıt olarak Türkiye'nin ihracatı 2,2 milyar dolar. Büyük oranını bizim firmalarımız gerçekleştiriyorsa da kağıt sektöründe ciddi bir cari açık veriyoruz. Kağıt ve selülozla ilgili plantasyon yapılmalı, selüloz üretiminin Türkiye'de yapılması teşvik edilmeli. Sektör kurulu bir üyemiz 4,5 milyar yerine 800 milyon dolarla ham maddeyle biz hallederiz dedi. Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz."Yağcı, Ege bölgesinin defnede yüzde 95, kekikte yüzde 65'le en büyük ihracatçı konumunda olduğunu anlatarak, "Sürdürülebilir olarak artırılması için plantasyon yapılmalı, köylülerin eğitilmesi lazım. Bakanlığımızın desteğini bekliyoruz." dedi. Ege Bölgesi'nin 181 ülkeye ihracat yaptığını, Türkiye mobilya, kağıt, orman ürünlerinde ise 212 ülkeye ihracat yapıldığını anlatan Cahit Doğan Yağcı şöyle konuştu:Son derece iyiyiz ama yeterli değil. İhracat potansiyelini artırmaya devam etmeliyiz. 2019 yılında yüzde 10'luk artış sağladık. Üç sektör arasında en başarılısı mobilya sektörü yüzde 13'le 167 milyon dolara geldik. Ekonomik sıkıntılar üreticimizi ihracata yöneltiyor. Çin'deki virüs nedeniyle mobilya fuarı gerçekleşemiyor boşluk oluştu. Türk mobilyacıları olarak kalitemizle, Ar-Ge'yle, tasarımımızla, rekabetçi fiyatımızla doldurmak için fırsat. Kendimizi göstermemiz için imkan.