Ekonominin yıldızları ödüllerini aldı

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası'nın başarılı üyeleri, Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül alanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İZBETON A.Ş. ve İzmir Metro A.Ş. de vardı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) en çok vergi ödeyen, ülkeye en çok döviz kazandıran, en çok ciro elde eden ve en çok tescil yapan İzmirli oda ve borsa üyelerine bugün ödüllerini verdi. Balçova Kaya Termal Otel'deki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin ekonomisini güçlendirmek için hayata geçirmek istedikleri modeli anlattı.

Yerelin gücünden besleneceğiz

Tunç Soyer dünyadaki ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal gelişmeleri İzmir'in ticaret, sanayi, turizm ve tarım alanlarındaki değerleriyle bütünleştiren kapsamlı bir stratejik plan çerçevesinde çalıştıklarını söyledi. Soyer şöyle konuştu: "Stratejik planımızın en önemli başlıklarından biri ekonomi. Dünya ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle ekonominin küresel olarak çok kırılgan hale geldiğini hepimiz biliyoruz. İzmir'in bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bu şehrin özgün karakterini ve potansiyelini kullanarak ekonomik zorluklara dirençli bir kent yaratmak mümkün. Yereldeki tüm pay daşlarımızın ortak aklı ve merkezi hükümet ile uyumlu bir çalışma sayesinde, yerelin gücünden beslenerek ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olacak ekonomik bir model ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu model, İzmir'in yaşayan bir ekonomiye sahip olmasını ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları İzmir'e çekmemizi sağlayacak".

Bakan Pekcan: "İş dünyasıyla istişare halindeyiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hedef sektörleri tespit ederek çalıştıklarının altını çizdi. Pekcan iş dünyasıyla istişare halinde olduklarını, dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen birlikte güzel işler yaparak 2020'ye daha inançlı ve güçlü girdiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmirli olduğu ve İzmir'de bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de yer alan 500 sanayi kuruluşunun en önemli bölümü Ege'dedir. Ege'nin çalışan ve emektar insanlarına elimizden gelen desteği veriyoruz. Ege nam salmaya, başarı hikâyeleri yazmaya devam edecektir" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir'de tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, "İzmir'in Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri burada. Hepsi bir araya gelince İzmir'e bereket geliyor. İzmir'deki her iş adamımızın başarı hikâyesiyle gurur duyuyorum" dedi.

5 bin 574 üyeye ödül

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Borsası'nın onur üyelerine teşekkür plaketi verdi. İTO'nun 2018 yılı vergilendirme döneminde TOBB Türkiye 100 - En Büyüyen Firmalar listesinde yer alan, meslek gruplarına göre en çok vergi veren ve döviz kazandıran 5254 üyesine madalya ve takdirname verildi. EBSO üretimde satışlara göre en yüksek rakamı elde eden ve oda üyeliğinde 50 yıl ve üstünü dolduran 221 üyesini ödüllendirdi. İzmir Ticaret Borsası da borsa genelinde ve meslek gruplarında en fazla tescil ücreti ödeyen üyelerine ve en fazla istihdam sağlayan kadın girişimcilere ödül verdi.

Büyükşehir'in iki şirketi de ödül aldı

Törende 2018 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından Kompozit Sanayii Meslek Grubu'nda üretim ve yatırımda birinci derecede başarı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.ye de ödül verildi. Ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elinden aldı. 2018 yılında yüksek ticari kazanç beyan ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş de İzmir Ticaret Odası tarafından altın madalya ile ödüllendirdi.

Ödülü Metro A.Ş Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den aldı.

Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanayiciler katıldı.