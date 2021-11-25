Ekonomist Acar: Merkez Bankası’nın takati yok!

Türk Lirası karşısında döviz kurundaki fahiş artışını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, kurun gerileyeceğini belirterek “Doların bugünkü fiyatının 10 TL’ye, 10,5 TL’ye gelmesi kolay olmayacaktır. Merkez Bankası’nın kendi elindeki araçlar kalmadı. Faizi yükseltmek, piyasaya müdahale etmek istemiyor. En önemlisi de Merkez Bankası’nın rezervlerinin müdahale edecek bir gücü, takati yok” diye konuştu

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye, hafta başından itibaren tekrar artışa geçen döviz kurlarına odaklandı. Dolar 12 Türk Lirası’nın (TL) üstünde seyrederken, Euro 13 TL’nin üstüne, gram altın ise 700 TL’nin üstüne çıktı. Son dönemde Türk Lirası karşısında döviz kurundaki fahiş artışını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, önceki gün Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin açıklamasını hatırlatarak “Gerçekçi olmayan fiyat artışları var. Bu artışlarla birlikte bir takım spekülatif artışlar olabilir. Kurdaki artışı yönelik ‘Merkez Bankası faiz indirimine gitti, pas geçseydi böyle olmazdı’ deniliyor ama Merkez Bankası’nın kendi elindeki araçlarla dışıradaki araçların mukayesesini yaparak vardığımız bir sonuç. ‘Biz elimizdeki aracı farklı kullansaydık böyle olmazdı’ deniliyor ama karşı tarafın elindeki aracı nasıl kullanacağını bilmiyoruz. Doların sahibi bizim hareketlerimize göre mi davranacak, kendi stratejisine göre mi hareket edecek onu bilmiyoruz. Şu anda üretilen tek argüman ‘Merkez Bankası faiz indirdi ondan dolayı oldu.’ Sadece kendi tarafımızdan değerlendiriyoruz” dedi.

Merkez Bankası rezervlerinin takati yok

Dünya genelinde doların değer kazandığını kaydeden Acar, “Doların kendisi değer kazanırsa enflasyon kaçınılmaz oluyor. Enflasyonun kaçınılmaz olması da en fazla mal piyasalarını vuruyor. Mal piyasalarında fiyatın yükselmesiyle ülkelerdeki üretim pahalılaşacak. Bu durumda hayat pahalılığını, enflasyonu ve satın alma gücünü etkileyecek. Doların bu kadar fazla değer kazanması piyasalar açısından doğru değil. Dünyanın yüzde 25-30 ekonomik büyüklüğüne sahip Amerika’nın bu enflasyondan daha fazla etkilenmesi söz konusu. Dolar kuru bir şekilde geri dönecek. Bu gidişat normal değil. Merkez Bankası’nın yılsonu için belirlemiş olduğu 9,80’lik fiyat normaldi. Ben doların gerileyeceğini düşünüyorum ancak doların bugünkü fiyatının 10 TL’ye, 10,5 TL’ye gelmesi kolay olmayacaktır. Merkez Bankası’nın kendi elindeki araçlar kalmadı. Faizi yükseltmek, piyasaya müdahale etmek istemiyor. En önemlisi de Merkez Bankası’nın rezervlerinin müdahale edecek bir gücü, takati yok” diye konuştu.

Biden doları güçlendiriyor

“Amerikan ekonomisinde veriler düzgün geldikçe dolar değer kazanıyor” diyerek sözlerini sürdüren Acar, “Amerika faiz artırmaya çalışıyor. Piyasaya bol para verirseniz enflasyon olur, dolar değersizleşir ancak Amerikan göstergelerindeki hem enflasyon hem de işsizlik şu anda kontrol altında olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Joe Biden’in ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçirdi. Biden, bununla dışarıya ‘Biz güçlüyüz, benim elimde para var’ mesajı veriyor. Bu durum doları güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Piyasaya daha fazla bilgi verilmeli

İki hafta içinde Türkiye’deki döviz hesaplarının 2 milyar TL arttığını belirten Acar, “Türkiye’de döviz hesaplarının büyüklüğü İki hafta önce 233 milyar, geçen hafta sonu 235 milyara çıktı. 2 milyarlık artış karşılığı yurtdışından Türkiye gelmedi. Ancak içerideki kişiler Türk Lirası’ndan dövize geçti. İnsanlar kendi paralarına olan güveni kaybettiğinde kendilerini garantiye almaya çalışır. Bu durumda siyasetçiye, ülke ekonomisini yönetenlere iş düşüyor. Ekonomiyi yönetenler, piyasaya daha fazla bilgi vermesi gerekiyor. Bu anlamda Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama önemlidir. Ama bu tür açıklamalar sürekli olmalı. Ekonomiyi yönetenler sürekli bilgi vermeli. Muhalefetin ‘derhal seçim’ söylemi de olayı köpürtmektir. Ortada bir karmaşa var. Muhalefet ‘Derhal seçim’ demek yerine hükümeti ekonomik gelişmeler hakkında açıklama yapmaya zorlamalı” dedi.