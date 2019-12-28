Elektriğe ilk çeyrekte zam yok

EPDK Başkanı Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Dün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Sayaç ayar ve tamir ücretleri arttı

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 artışa gidildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 15,5 ve 22 liraya çıktı. Elektrik sayaçlarının ayar ücreti tek fazlı sayaçlar için 12 lira, 3 fazlı sayaçlar için 15,5 lira oldu. Sayaçların parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti de tek fazlı sayaçlar için 15,5 lira, 3 fazlı sayaçlar için 18,1 lira oldu. Gaz sayaçları ayar ve tamir ücretleri de sınıfına göre 17,3 ile 517,2 lira arasında değişecek. Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Tarifede belirtilen ücretlerin üzerinde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında işlem yapılacak. Tebliğ, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Zorunlu deprem sigortası

Hazine ve Maliye Bakanlığınca zorunlu deprem sigortası prim tutarları yeniden belirlendi. Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak. Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseldi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1134, diğer yapı tarzları için 782 lira olacak. Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi tutulacak. Tebliğ, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.