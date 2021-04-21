ÜNLÜ OYUNCU ENTÜBE EDİLDİ!
ÜNLÜ OYUNCU ENTÜBE EDİLDİ!
0
KORONAVİRÜS KABUSU SÜRÜYOR!
KORONAVİRÜS KABUSU SÜRÜYOR!
0
O POLİSİN CEZASI BELLİ OLDU!
O POLİSİN CEZASI BELLİ OLDU!
0
TİKTOK'A DAVA!
TİKTOK'A DAVA!
0

Elektriğe şirket kurtarma zammı!

Pandemide daha az elektrik satıp az kazandılar diye elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacak. Yardımın parası ise elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacak

Elektriğe şirket kurtarma zammı!
21 Nisan 2021 Çarşamba 10:16

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği Değişiklik Taslağı'na göre, bugüne kadar elektrik alım ve doğalgaz temin garantileriyle devlete kolay yoldan elektrik satıp bol para kazanan ancak garanti süreleri bittiği için halen piyasa kurallarına göre çalışmaları gereken elektrik santrallerine halkın cebinden pandemi yardımı yapılacak. Taslağa göre, destek mekanizması dışında kalan “yap-işlet” santralleri ile yaşı 13 yıldan büyük ve ithal kömür ve doğalgaz kullanan santraller 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yardım mekanizmasına dahil edilecek. Yardımları almak isteyen santral sahiplerinin, düzenleme resmen yayımlandıktan sonra 15 gün içinde başvuru yapmaları yeterli olacak. Vatandaştan toplanacak hazır parayı istemeyip başvuru yapmayanlara ise ödeme yapılmayacak.

ABONE ANLAMAYACAK

Sözcü'nün haberine göre şirketlere ödenecek pandemi yardımı parası, sistem işletmecisi olan kamuya ait Türkiye Elektirik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) gelir tavanına eklenecek. Gelir tavanındaki harcamalar ise elektrik faturaları aracılığıyla halka yansıtılacak. Bu harcamalar daha önce iletim sistemi kullanım bedeli olarak faturalarda görünüyordu ancak halk tepki göstermesin diye bu harcamalar dağıtım giderlerinin içine konulduğu için artık faturalarda yer almıyor. Dolayısıyla şirketlere aktarılacak paraları halk faturasının içinde “gizli zamla” ödeyecek ancak patronlara yardım yaptığının farkında bile olamayacak.

YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL

Elektrik üreten şirketlere kapasite mekanizması adı altında 2018 yılından bu yana destek ödemeleri yapılıyor. Bu yolla 2018 yılında 1.4 milyar, 2019 yılında 2 milyar, 2020 yılında ise 2.2 milyar lira ödendi. Bu yıl 2.6 milyar lira ödeme planlanmıştı. Ancak pandemi yardımı işin içine girince toplam ödemenin 3 milyar liraya yaklaşması bekleniyor. Yardımın 4 ithal doğalgaz, 1 de ithal kömür santrali için yapılması planlanıyor.

Pandemi yüzünden işsiz kalan, dükkanı kapanan esnaf başta olmak üzere faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen milyonlarca yoksula kulak tıkayan hükümet, şirketlerin pandemi mağduru olduğunu fark edip taslağın gerekçesine de yazdı. Gerekçede pandemi ve ekonomik daralma nedeniyle elektrik tüketiminin azaldığı, elektrik üretim fiyatlarının düştüğü, bu nedenle de santrallerin zor durumda kaldığı ifade edildi.

Etiketler; #elektrik #elektrik zammı #pandemi #elektrik faturası #elektrik zam
Önceki Haber
Soyer: Esnafa desteğe devam edeceğiz
Sonraki Haber
Sosyal medyada tepki toplamıştı. O tacizcinin cezası belli oldu
Çilek ihracatında yüzde 333'lük artış!
Çilek ihracatında yüzde 333'lük artış!
0
Migros'tan gıdanı koru kampanyası
Migros'tan gıdanı koru kampanyası
0
Bakan Elvan'dan '128 milyar dolar nerede?' açıklaması
Bakan Elvan'dan '128 milyar dolar nerede?' açıklaması
0
Bitcoin de yastık altında!
Bitcoin de yastık altında!
0
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
0
UND, ticaret ve lojistiğin nabzını sınır kapılarında tutacak
UND, ticaret ve lojistiğin nabzını sınır kapılarında tutacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.