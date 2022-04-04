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Elektrik, akaryakıt, doğalgaz zammı ihracatçıyı da vurdu!

Elektrik, akaryakıt, doğalgaz zammı ihracatçıyı da vurdu!
04 Nisan 2022 Pazartesi 11:22

Türkiye’ye 2021 yılında 225 milyar dolar döviz kazandıran, 2023 yılı için 300 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk ihracatçıları, son dönemde elektrik, akaryakıt ve doğalgaza yağmur gibi gelen zamlar sonrasında maliyet yapamaz noktaya geldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Zamlar, ihracat hedeflerini saptıracak, bugün tüketici fiyatlarında yüzde 61, üretici fiyatlarında yüzde 115’e ulaşan enflasyon rakamları üzerinde domino etkisi yapacak” uyarısında bulundu.

Pandeminin etkilerinin iyice azaldığını, Rusya-Ukrayna savaşında iki liderin barış için bir araya gelmeye hazırlandığını hatırlatan Eskinazi, bu şartlarda dünya dış ticaretinde dengelerin tekrar oturmasını beklediklerini, dünya ticaretinin canlanacağı evrede gelen zamların sanayicilerin ve ihracatçının belini büktüğünü savundu.

Türkiye’nin doğalgazda yüzde 100, petrolde de yüksek oranda dışa bağımlı olduğuna temas eden Eskinazi, “Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 21,4’lük artışla 37,5 milyar dolara ulaşmışken buna karşın ithalattaki artış yüzde 49,2’lik artışla 55,7 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin dış ticaret açığının artmaması için üretim ve ihracat iklimini koruması gerekiyor. Bu maliyetlerle bunu sağlayamayız. Türkiye’de çarkların dönmesine olanak sağlayacak bir ekosistem kurgulanmalı. İhracatçılar olarak, Türk ekonomisinde yaşanan çalkantılar nedeniyle hem iç, hem de dış kökenli büyük belirsizlikleri yönetemez konuma geldik. Bu zamlar enflasyon rakamları üzerinde de domino etkisine yol açacak, enflasyon rakamları daha da yükseltecek. Enflasyonun yakıcılığı artacak” şeklinde konuştu.

31 Aralık 2021'de benzin 12,29 TL iken, günümüzde 19 TL’den satılıyor. Motorin 11,43 TL iken, 4 Nisan itibariyle 21,22 liradan işlem görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun raporuna göre 2021 yılının ikinci döneminde sanayide kullanılan elektriğin 1 kWh ücreti yüzde 68,9’luk artışla 96,8 kuruşa yükseldi. Elektrik fiyatları 2022 yılı başında ve Nisan ayında gördüğü zamlar sonrasında sanayide kullanılan 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı 230,10 kuruşa ulaştı. Sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarındaki artışta son 1 yılda yüzde 549’a yükseldi.

Etiketler; #dolar #ihracat #elektrik #doğalgaz #akaryakıt #zam
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