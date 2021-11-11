Elektrik faturalarındaki TRT payı kararı tüketiciye merhem olmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırılacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, “Çok büyük indirim olacakmış gibi sanılıyor ama bu doğru değil. Yansıması sadece yüzde 2. Tüketiciye merhem olacak bir rakam değil” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmek için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracağını açıkladı. TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılması halinde tüketicilerin elektrik faturalarından yer alan yüzde 2 oranında TRT payı yüzde 0.7 oranında da enerji fonu kesintisi yapılamayacak.

Köklü bir çözüm değil

TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılmasının elektrik faturalarına yüzde 2’lik bir yansımasının olacağını kaydeden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, “Yüzdelik 2’lik kesintinin kaldırılması çok büyük bir rakam değil. Biz uzun zamandır TRT payının kaldırılmasını istiyorduk ama ekonomik bir gerekçeyle değildi. Kamu hizmeti yapmayan bir kurum haline geldiği içindi itirazımız. Çok büyük indirim olacakmış gibi sanılıyor ama bu doğru değil. Yansıması sadece yüzde 2. Tüketici açısından merhem olacak bir rakam değil. 100 TL tutarındaki bir elektrik faturasında 2 TL yansıması olur. Bunlar çok palyatif çözümler. Ekonomik kriz çözülmediği müddetçe, enerjide dışa bağımlılığımız devam ettiği sürece bütün bunlar köklü bir çözüm olmayacak. Asla sorunu çözmeyecek” dedi.

Enerjideki zamlar kaçınılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı “Küresel düzeydeki tüm bu yükselişlere rağmen bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Böylece sadece 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden toplamda 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle, her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk” açıklamasını da hatırlatan Uğurlu, “Elektrik faturalarına zam yansıtmamak için kamu kaynaklarından sübvanse edildiğini biliyorduk. Bu itiraf edildi. Bir zam yapılması gerekiyor, bir kaçarı yok. Bir şekilde yapılacak ama kamu kaynaklarıyla kapatılmaya çalışılıyor. Çünkü ekonomik kriz yok gibi davranılmaya çalışılıyor. Reelde yüzde 50’lere varan TÜİK rakamlarına göre ise yüzde 20’leri bulmayan bir enflasyon yokmuş gibi davranılmaya çalışılıyor. Bunun sınırı yok bugün yüzde 2’lik bir indirim yapılmış gibi olur ama bir ay sonra yüzde 20-25 enerji bedeli üzerinden zam olabilir. Enerjide geçici bazı indirimler olabilir ama enflasyon bu düzeyde devam ettiği sürece, TL değer kaybettiği müddetçe ve ithal kaynaklara bağlı üretim yaptığımız sürece enerjideki zamlar kaçınılmaz” diye konuştu.

Bu kış elektrik faturaları düzenli ödenemeyecek

Elektrik tüketiminden TRT payının haksız alındığını belirten Eski Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Türk EximBank Eski Genel Müdürü Adnan Yıldırım da sosyal medya hesabı üzerinden “Elektrik tüketiminden haksız alınan TRT payının kaldırılacağının açıklanması kuşkusuz iyi haber. Ancak son elektrik faturaları öyle arttı ki pek çok kişi bu kış elektrik faturasını düzenli ödeyemez” açıklamalarında bulundu.

Sıra asgari ücrette

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki -burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum- TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak, hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Yorgancılar, “Yıllardır talep ettiğimiz elektrik faturalarında yansıtılan TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılmasından dolayı teşekkür ederiz şimdi sıra asgari ücretin vergi dışı bırakılması” dedi.