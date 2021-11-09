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Elektrik faturalarından TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor. Peki faturalarda ne kadar indirim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada elektrik faturalarından TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar araştırmaya başladı. Peki bu kesintilerin kaldırılması faturaya nasıl yansıyacak?

Elektrik faturalarından TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor. Peki faturalarda ne kadar indirim olacak?
09 Kasım 2021 Salı 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarından TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerini kaldıracaklarını duyurdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve yüksek faturalardan yakınan vatandaş bu haber üzerine hemen bu kesintilerin faturaya nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı.

Ancak elde edilen rakam çok da içacıdı değil. Çünkü her 100 liralık faturada olacak indirim sadece 3,25 lira olarak hesaplandı.

2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL'lik kaynak sağlamıştı. Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL'lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedel olarak adlandırılıyor.

Etiketler; #elektrik faturası #trt payı #enerji fonu #erdoğan
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