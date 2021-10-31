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Elma ihracatı yüzde 65 arttı

Türkiye'nin elma ihracatı 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde yüzde 65'lik artışla 78 milyon dolardan, 129 milyon dolara çıkarken, elma suyu ihracatı yüzde 60'lık yükselişle 86 milyon dolardan 139 milyon dolara fırladı

Elma ihracatı yüzde 65 arttı
31 Ekim 2021 Pazar 11:09

Türk elmasını en çok Hintliler talep etti. Hindistan'a yapılan elma ihracatı yüzde 161'lik artışla 16 milyon dolardan 41,7 milyon dolara fırladı. 

Hindistan, bu performansıyla en çok elma ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu'nu geçerek zirveye çıktı. Rusya 32 milyon dolarlık elma ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, Irak'a 13 milyon dolarlık elma ihraç ettik. Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısı 72 olarak kayıtlara geçti.

Elmanın Türkiye'de ve dünya genelinde hemen hemen tüm insanların damak tadı ve gelir seviyelerine uygun bir meyve olduğunu bu nedenle ticaret alanının geniş olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin 2021 yılında elma ihracatının 200 milyon doları geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. 

Elmaya olan talebin gelişmiş ülkelerde gittikçe artan sağlıklı beslenme eğilimi ve gelişmekte olan ülkelerde artan nüfus ve gelirin de etkisiyle arttığı bilgisini paylaşan Hayrettin Uçak, "Elma, diğer tarımsal ürünlerden farklı olarak Türkiye'de her bölgede yetiştirilebiliyor. Değişik iklim ve ekolojik koşullara adaptasyon yeteneği yüksek. İlerleyen yıllarda elma üretiminin daha da artması ve ihracat rakamlarının 2-3 katına çıkması mümkün. Elma ve elma suyu ihracatımız 2021 yılı sonunda 400 milyon dolar seviyesine çıkacak, yakın gelecekte elma ve elmasuyu ihracatından 1 milyar dolar döviz elde edebiliriz" diye konuştu.

Meyve suyu ihracatının yüzde 52'si elma suyu ihracatı 

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2021 yılının 9 aylık döneminde yüzde 23'lük artışla 223 milyon dolardan, 268 milyon dolara ulaşırken, elma suyu ihracatı 139 milyon dolarla meyve suyu ihracatından yüzde 52 pay aldı. 

Elma suyu ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 54,5 milyon dolarlık taleple zirvenin sahibi olurken, Türkiye'den en çok elma suyu ithal eden ikinci ülke 15,3 milyon dolarla Hollanda oldu. Zirvenin üçüncü basamağına 6,3 milyon dolarlık taleple İngiltere adını yazdırdı.

Etiketler; #elma #elma ihracatı #ihracat
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