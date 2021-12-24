ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ
0
'ANNE' DİYEN HEMŞİREYİ DÖVDÜ
'ANNE' DİYEN HEMŞİREYİ DÖVDÜ
0
SICAK SU ŞELALESİ DONDU
SICAK SU ŞELALESİ DONDU
0
YENİ BİR ÇİÇEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
YENİ BİR ÇİÇEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
0

Emekli ve memur maaşları için Bakan Nebati'den umutlandıran açıklama

Emekli ve memur maaşları için Bakan Nebati'den umutlandıran açıklama
24 Aralık 2021 Cuma 09:01

Asgari ücret zammından sonra memur ve emekli maaşları merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Nebati,"Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." ifadelerini kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Memur ve emeklilerin merakla beklediği zam haberler iyle ilgili de konuşan Bakan Nebati, heyecanlandıran bir mesajı verdi.

Emekli ve memurların beklentisini yükselten bir açıklama yapan Bakan Nebati, "Memurlarımıza gerekli ek artışlar yapıldı. Ücretliler için gereken adımlar atıldı. Kurumlar Vergisi'nde düşüş yapıyoruz, KDV'de önemli düzenlemeler yapıyoruz, güzel şeyler olacak. Bu çalışmaların neticelerinde enflasyon beklentimiz aşağı yönlüdür. Emeklilerimiz için de ilgili bakanlıklarımız, arkadaşlarımız çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmenin emeklilerimizi mutlu edecek bir iyileştirme olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'MIZA GÜVENİN"

Bakan Nebati, "Ekonomi yönetimimize, sayın cumhurbaşkanımıza, siyasal iktidara lütfen gereken ihtimamı gösterin. Çünkü algılarla, sosyal medyayla hareket ederseniz kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #emekli maaşı #memur maaşı #emekli zam #Nureddin nebati
Önceki Haber
Korkutan çatlakların nedeni belli oldu: Kuraklık!
Sonraki Haber
İzmir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Dolarda düşüş sürüyor! Son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolarda düşüş sürüyor! Son bir ayın en düşük seviyesinde
0
Bakan uyardı: Dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlar...
Bakan uyardı: Dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlar...
0
Yeni düzenleme kabul edildi. Artık o parayı alamayacağız!
Yeni düzenleme kabul edildi. Artık o parayı alamayacağız!
0
Pamuk üreticileri uyardı: Önlem alınmazsa çok döviz kaybederiz
Pamuk üreticileri uyardı: Önlem alınmazsa çok döviz kaybederiz
0
Emeklinin asgari ücret umudu suya düştü
Emeklinin asgari ücret umudu suya düştü
0
Döviz geriledi sıra raflarda
Döviz geriledi sıra raflarda
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.