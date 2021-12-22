Emeklinin asgari ücret umudu suya düştü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşının net asgari ücret tutarı kadar olması için Kanun Teklifi hazırladı. TBMM Genel Kurulu’nda oylanan Gürer’in Kanun Teklifi, AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

2022 yılına ait asgari ücretin net 4250 lira olarak açıklanmasının ardından, tüm gözlerin çevrildiği emekli maaşlarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hazırladığı Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunuldu.

Gürer’in en düşük emekli maaşının net asgari ücret tutarında olması istemiyle hazırladığı Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüm emeklileri heyecanlandıran Kanun Teklifi oylanmadan önce Genel Kurul’a hitaben bir konuşma yaptı.

Ekonomik buhranın, ülkemizde tüm kesimleri olumsuz etkilediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün itibariyle emeklilerin büyük bölümünün 1500 lira civarında maaş aldığını, çok sayıda emeklinin yoksulluk sınırında olduğunu, açlık sınırı altında emekli maaşı alanların sayısı da her dönem arttığını belirtti.

AYLIK BAĞLAMA ORANI KATSAYISI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

2006 yılında çıkarılan aylık bağlama oranı katsayı düzenlemesiyle, emekli maaşları daha önce yüzde 70 katsayıyla hesaplandığını anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu katsayının yüzde 30'a kadar düşmesinin is emekli maaşlarında ciddi bir kayba neden olduğunu hatırlattı.

Gürer, emeklilerin emekli oluş tarihlerine göre 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası, 2008'den sonra maaş alanlar arasında büyük bir farklılık olduğuna dikkat çekerek, intibak düzenlemesiyle bunun giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

EMEKLİ MAAŞI YARIM SİMİT VE ÇAYA BİLE YETMİYOR

Emeklilerin sıkıntılarının yıllar itibariyle sürekli artığına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emekli ısınma, kira, aydınlanma giderlerini dahi karşılayamayacak duruma düştü. Bugün 5 kişilik bir aile üç öğün yarım simit tüketse, bir de çay içse yanında, ne yazık ki emeklinin maaşı buna yetmiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte emeklilerin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için mutlak surette bir düzenleme ihtiyaç. Bunun kalıcı olabilmesi için de asgari ücretin net tutarında emekli maaşı sabitlenmeli, yani asgari ücret neyse en düşük emekli aylığı da o olmalı çünkü emekliler yaşamlarının önemli bölümünde çalışarak devlete primlerini ödemişler, emeklilikle ilgili kuralları yerine getirip yaşamlarının son bölümünde iyi yaşamayı hak ediyorlar; onların daha sağlıklı beslenebilmesi, torunlarıyla güzel bir yaşam geçirilebilmesi, kültürel etkinliklerde olabilmesi ve yaşamlarının kalan süresini daha mutlu yaşayabilmeleri için gelirlerinin de ona endeksli olması lazım” ifadelerini kullandı.

UCUZ EKMEK KUYRUĞU EMEKLİLERLE DOLU

Çoğu emeklinin geçinebilmek için yeni iş yapmak zorunda kaldığını ancak pandemi sürecinde iş imkanı bulan emekli sayısının azaldığına değinen Gürer, “Daha önce pazara geç saatlerde gidip pazarda ucuzlayan fiyatlardan ürün almaya çalışan emekliler, ne yazık ki günümüz koşullarında pazara dahi gidemez duruma geldiler. Nasıl gitsinler? Bakliyatın, tavuğun, yumurtanın, ekmeğin fiyat artışları emeklinin yaşamını doğrudan etkiledi. Ekmek kuyruklarına girenlere gidin bakın, çoğunluğu emeklilerden oluşuyor” diye konuştu.

Ülkemizde sayıları 10 milyona yaklaşan emeklilerin en azından asgari ücret tutarında maaş alabilmelerine olanak sağlanması gerektiğini anlatan Gürer, emeklilerin sorunlarının çözüm yerinin Meclis olduğunu bu nedenle hazırladığı Kanun teklifine tüm milletvekillerinin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Gürer, konuşmasında ayrıca emeklilikte yaşa takılanların beklentilerinin mutlaka karşılanması gerektiğine de dikkat çekerek, “Emekli olmak dert, emekli olduktan sonra yaşamak dert. Bu dertleri ortadan kaldırmak için emeklilerimize getirmiş olduğum kanun teklifi doğrultusunda destek verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

AKP’LİLER REDDETTİ

Daha sonra CHP Milletvekili Gürer’in hazırladığı Kanun Teklifi, genel kurula getirilerek, milletvekillerinin oylarına sunuldu.

Teklif, AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

GÜRER’İN KANUN TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hazırladığı Kanun Teklifi şöyle:

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20- Bu Kanım veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil asgari ücretin net tutarından az olamaz.

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hâzineden tahsil edilir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.