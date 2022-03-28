EMİB için güçbirliği

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkan Adayı İbrahim Alimoğlu, Mövenpick Hotel'de düzenlediği basın toplantısında, MARBLE İzmir Fuarı'nın bir "güçbirliği" ürünü olarak dünyanın en iyi üç fuarı arasında gösterildiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- MARBLE İzmir'in bu yıl 41 ülkeden alım heyeti ağırlayacağına dikkat çeken EMİB Başkan Adayı Alimoğlu "MARBLE İzmir, dünyanın en iyi üç fuarından biri olabilmek için büyük bir güçbirliği yaptı. Kimler güçbirliği yaptı? Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, TOBB, KOSGEB, İMİB, EİB, EBSO, İZTO, DENİB, BAİB ile halen başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği ile EMİB ve sektörümüzün değerli firmaları yaptı. Bu kurumlar el ele verdi, omuz omuza yürüdü. Ortaya MARBLE İzmir çıktı. El ele verince nelerin başarıldığı ortada" diye konuştu.

Maden işi tecrübe işidir

Dört kuşak madenci olan bir aileden geldiğini, sektörün içinde doğduğunu söyleyen Alimoğlu "Afyonkarahisar'da, Balıkesir'de, Muğla'da, Uşak'ta, Kütahya'da, Denizli'de, Konya'da, İstanbul'da, İzmir'de, Burdur'da yani sektörün kalbinin attığı her yerde madencilerimizle bir araya geliyoruz. Seçim var diye değil, bu işin içinde olduğumuz için, sektörümüzün önünü açmak için hep bir aradayız. EMİB'de ise bir bayrak değişimi yaşanacak. EMİB Başkanımız Sayın Mevlüt Kaya, iki dönem şartı nedeniyle bayrağı devredecek. Kendisi çok yol kat etti. Bu süreçte onu yalnız bırakmadık. EMİB şimdi yine bir güçbirliği yapacak. El ele verecek. Bu süreçte bilgimiz, tecrübemiz ile adayız. Unutmamak gerekir, maden işi tecrübe işidir. Hataya yer yoktur. Ama bu işte sadece tecrübe yetmez, enerji de gerekir" dedi.



Gençlerle omuz omuza

Bu yüzden yönetim olarak gençlerle birlikte olduklarını söyleyen Alimoğlu “Yenilikleri yakından takip edebilen, EMİB'i geleceğe taşıyacak gençlerimizle birlikte adayız. Onların dijital kanallar üzerinden yenilikleri yakından takip edebildiklerini biliyoruz. Onlara güveniyor, inanıyoruz. Çünkü madencilik sektörünün geleceği onlarda. Onlar bizim tecrübelerimizden, biz onların enerjilerinden faydalanacağız. Sektörümüzdeki olumsuzlukları kaldırmak için el ele vereceğiz, güç birliği yapacak, birlikte yöneteceğiz. EMİB’in geleceği bizim geleceğimiz" diye konuştu.

Atılacak her adımın planlı olacağını vurgulayan Alimoğlu şöyle devam etti:

“Bilimde, sanatta, teknolojide, sanayide, ticarette, kısaca üretimin en katma değerlisinde, en iyisini yapmak için bu adımları yürüyerek değil, koşarak atacağız. Aday yönetim kurulumuz bu anlayışı benimseyen değerli isimlerden oluştu. Biz, EMİB için gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız.



Sürdürülebilir ihracat vurgusu

En büyük hedefimiz sürdürülebilir ihracat. Türkiye’nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 60'a ulaştı. Doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payını Türkiye genelinde yüzde 75'e, Ege Bölgesi'nde yüzde 90’a; sektörün 6 milyar dolar olan ihracat gelirini 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkarmayı kendimize görev edindik. Bu hedefi tam 12'den vuracağız. Madencilik sektöründe iz bırakacağız.”